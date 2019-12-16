«Этот день как дата». 30 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 30.12.2019

30 декабря 1943 года в Свердловском доме офицеров впервые выступил Марк Бернес - звезда советской эпохи. Он уже был известен как актер, но после концерта стал невероятно популярен и как певец. С тех пор Бернес чаще появлялся на сцене, чем в кино.

Его карьера началась с должности статиста. Бернес работал и в Малом театре, и в Большом, и в театре Революции. Почти три года жил в театральной гримерке. Звездную роль он сыграл в фильме «Человек с ружьём». В этом же фильме исполнил романс, который прославил певца - «Тучи над городом встали». Над репертуаром Бернес работал сам. Был очень требователен к текстам поэтов и к музыке. Половина песен, исполненных артистом, создана при непосредственном участии Бернеса. Несмотря на сложности, поэты, композиторы и сценаристы мечтали работать с певцом. Он был известен за рубежом, выступал на английском телевидении. Последней записью Бернеса стала легендарная песня «Журавли». Именно Марк Бернес убедил поэта Расула Гамзатова изменить первоначальный текст песни и посвятить ее погибшим солдатам.

Премьера оперетты Франца Легара «Веселая вдова» прошла с триумфом в Вене 30 декабря 1905 года. На премьере публика многократно прерывала спектакль, требуя повтора отдельных номеров и вызывая артистов на «бис». Удивительно, но на репетициях музыка так не нравилась дирекции театра, что Легару предлагали деньги за отказ от контракта. Однако смене композитора воспротивились актеры. «Веселая вдова» стала самым известным творением Легара, он получил несколько наград. Оперетта очень нравилась Сергею Рахманинову.

Основой для сюжета стала комедия Анри Мельяка «Атташе посольства». Действие спектакля происходит в княжестве Понтеведро (прототипом послужила Черногория). Невероятные интриги возникают вокруг любовных чувств богатой вдовы и ее наследства.

«Веселая вдова» схожа с другими шедеврами этого жанра – «Летучей мышью» Штрауса и «Парижской жизнью» Оффенбаха. Произведение Легара несколько раз экранизировали, на этот же сюжет существует и балет.

30 декабря 1904 года родился выдающийся советский композитор, пианист, дирижер, педагог, публицист, общественный деятель Дмитрий Кабалевский.

Марш, песня и танец – вот те «три кита», на которых, как он считал, держится вся мировая музыка. Сочинения Кабалевского мелодичны, изобретательны, красочны. Наиболее ярко это проявилось в его первой опере «Кола Брюньон» по повести Ромена Роллана, первом фортепианном концерте, сюите «Комедианты», кантате «Родина великая». Большое внимание композитор уделил детской тематике. Отражены в его творчестве и важнейшие события нашей истории – война, революция, борьба за мир. Кабалевский долгое время преподавал в Московской консерватории. Его лекции транслировали по радио и телевидению, а книги издавали огромными тиражами.

На протяжении многих лет Дмитрий Кабалевский состоял в правлении Союза композиторов, в Коллегии Министерства культуры. Имя композитора носят улицы и школы в разных городах нашей страны.