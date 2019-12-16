«Этот день как дата». 29 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 29.12.2019

Испанский композитор и дирижер, Томас Бретон родился 29 декабря 1850 года. Композитор мечтал сочинять серьезную оперу, но сыграл большую роль в возрождении старинного испанского жанра – сарсуэлы. Сарсуэла сочетает в себе пение, разговорные диалоги и танцы. Бретон обучался в Мадридской консерватории, в это же время выступал в театральных и танцевальных оркестрах. Затем стал сочинять музыку, поставил несколько спектаклей, написал оперу. Но критики ее не приняли. Бретон был профессором в Консерватории, которую окончил, руководил Королевским театром Мадрида. Его учениками были Мануэль де Фалья и еще один известный испанский композитор - Пабло Казальс, родившийся тоже 29 декабря, но 1876 года.

Виолончелист, дирижер, композитор, Пабло Казальс рос в Пуэрто-Рико, а затем переехал в Барселону. Он отличался активной общественной и политической позицией. Музыкант организовал первый в Барселоне симфонический оркестр, Рабочее музыкальное общество, музыкальную школу, журнал и воскресные концерты для рабочих. В родном Пуэрто-Рико Казальс основал симфонический оркестр и консерваторию. Композитор – автор оратории «Ясли», «Гимна Организации Объединенных Наций» (или «Гимна мира»), симфонических, хоровых, инструментальных произведений. Несколько лет он гастролировал, выступал и в России - сольно и вместе с Сергеем Рахманиновым, Александром Гольденвейзером. В знак протеста против режима Франко в Испании отказался от широкой концертной деятельности. Казальс внес большой вклад как в музыку, так и в культуру в целом. Музыкант получил несколько медалей и был награждён орденом Почётного легиона. Вручая ему награду, премьер-министр Франции сказал: «Вы — один из голосов мировой совести».