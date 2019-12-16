«Этот день как дата». 28 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 28.12.2019

Итальянский оперный певец Франческо Таманьо родился 28 декабря 1850 года. Таманьо поражал всех драматическими партиями в операх Верди. Одна из лучших ролей певца – Отелло. Он пел эту партию первым, на премьере в театре «Ла Скала». Оперой дирижировал сам Джузеппе Верди.

По воспоминаниям современников, голос Таманьо было слышно на улице. Студенты, не имевшие возможности посетить спектакль, специально слушали его арии у театра. Станиславский писал о его гастролях в России: «Таманьо вышел в костюме Отелло, со своей огромной фигурой, и сразу оглушил всесокрушающей нотой. Толпа инстинктивно <…> откинулась назад, словно защищаясь от контузии. Вторая нота - еще сильнее, третья, четвертая - еще и еще, - и когда, точно огонь из кратера, <…> вылетела последняя нота, публика на несколько минут потеряла сознание. Мы все вскочили». А вот что писал Федор Шаляпин после того, как услышал певца в Ла Скала: «Таманьо - это исключительный, я бы сказал, вековой голос. Высокого роста, стройный, он настолько же красивый артист, насколько исключительный певец».

Немецкий композитор, дирижер и скрипач Кристиан Каннабих родился 28 декабря 1731 года. Творчество музыканта относится к мангеймской композиторской школе – особому направлению в немецкой музыке 18-го века. Композиторы мангеймской школы сильно повлияли на развитие инструментальной музыки. Этот стиль включал и классицизм, и элементы рококо, барокко и сентиментализма. Кристиан Каннабих создал около ста симфоний, множество опер, балеты. Его талант высоко ценил Моцарт.

28 декабря 1895 года в Париже на бульваре Капуцинок показали первый коммерческий киносеанс. Тогда это называлось демонстрацией «движущейся фотографии при помощи синематографа». Эта же дата считается Международным днем кино.

Изобретателями синематографа стали братья Луи и Огюст Люмьер. Первый сеанс состоял из нескольких кинолент, длились они около минуты и отличались простым сюжетом. Это было и документальное, и игровое кино. Затем братья получили множество заявок на демонстрацию фильмов в других городах и странах.

Всего братья Люмьер сняли более тысячи лент. Все они хранятся во Французской синематеке.