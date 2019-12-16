«Этот день как дата». 27 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 27.12.2019

27 декабря 1876 года родился оперный певец Иван Алчевский. Первой его заметной партией в опере стал Индийский гость в «Садко» Римского-Корсакова. Алчевский выступал не только в крупных театрах России, но и за рубежом. Певец участвовал в «Русских сезонах» Дягилева. По его приглашению он спел в парижской «Гранд-опера» и на несколько лет стал солистом театра. Камиль Сен-Санс услышал Алчевского в опере «Самсон и Далила» и остался под большим впечатлением. У Ивана Алчевского был голос особого диапазона, благодаря чему артист мог легко спеть самые сложные партии.

Премьера балета Арама Хачатуряна «Спартак» состоялась 27 декабря 1956 года в Петербурге. Героический, монументальный спектакль композитор задумал в первые годы войны. Постановка должна была отразить веяния времени – борьбу, силу духа и сопротивления. В основе либретто - исторические документы и художественные материалы. Композитор закончил произведение лишь через несколько лет, после поездки в Италию.

Хореографом стал Леонид Якобсон. Балейтмейстер славился необыкновенным талантом, был известен новаторскими идеями и напряженными отношениями с театральным руководством. Балет стал настоящей сенсацией. Все главные партии в постановке принадлежали мужчинам. Сейчас существует около двадцати версий хореографии балета. Самой популярной по-прежнему считается версия Якобсона. Успехом пользуется интерпретация Григоровича, которая идет и на зарубежной сцене.

Ледяная Фрау, Стальная Орхидея, Длинноногая Венера – как только не называли великую актрису Марлен Дитрих. Она родилась 27 декабря 1901 года.

Марлен не мечтала об актерской карьере – она хотела стать скрипачкой. В школе девочка училась играть на лютне и скрипке. В совершенстве овладела инструментом в закрытом пансионе в Веймаре. Дитрих собиралась обучаться в Берлине у педагога Карла Флеша. Но сделать это не получилось – в музыкальную школу Марлен не приняли. Тем не менее, первый заработок ей принесла работа в составе оркестра. Ансамбль, где работала Марлен, озвучивал немое кино.

Знаменитой она стала после выхода фильма «Голубой ангел». Еще несколько лент сделали Марлен легендой кинематографа. Однако от музыки актриса так и не отказалась. Она брала уроки вокала, сама исполняла песни в фильмах. Во время Второй мировой войны Марлен покинула родную страну и выступила против нацизма. Актриса давала концерты в госпиталях и военных частях, жила в гарнизонах. Ее ничуть не смущали крайне тяжелые условия. Дитрих провела около пятисот выступлений и была награждена американской Медалью Свободы и орденом Почётного Легиона Франции.

Во второй половине жизни Марлен редко снималась. Она выбрала карьеру конферансье и певицы, вела передачи на радио, писала книги. Актриса успешно выступила в Москве и Ленинграде, хотя советская публика о ней мало что знала.

Марлен Дитрих выпустила мемуары и участвовала в съемках документального фильма о себе и своей карьере. Она скончалась в 1992 году, накануне открытия Каннского кинофестиваля, лицом которого была назначена.