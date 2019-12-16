«Этот день как дата». 26 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 26.12.2019

Марк Пекарский, яркий музыкант-перкуссионист, педагог, композитор и дирижер родился 26 декабря 1940 года. Он основал класс ударных в Московской консерватории и собрал редкую коллекцию инструментов. Пекарский – участник и вдохновитель нескольких уникальных проектов: «Ударные дни Марка Пекарского», «В начале был ритм», «Музыкальные ландшафты», перформанса «Вслушиваясь в Маяковского». Музыкант руководит Ансамблем ударных инструментов и много гастролирует, выступает с крупнейшими коллективами. Пекарский регулярно проводит мастер-классы и семинары, как в России, так и за рубежом.

Немецкий скрипач и композитор Иоганн Георг Пизендель родился 26 декабря 1687 года. Сейчас его имя известно не всем, а в восемнадцатом веке Иоганн Георг был концертмейстером знаменитой Дрезденской Капеллы. Ему посвящали свои творения Антонио Вивальди, Георг Филипп Телеманн и Томазо Альбинони. Сам Иоганн мастерски сочетал традиции немецкого исполнительства с французскими и итальянскими веяниями. Известно, что музыкант был знаком и с Бахом. Полагают, что произведение скрипача стало основой для нескольких сонат и скрипичных произведений Иоганна Себастьяна.

26 декабря 1760 года родилась исполнительница пантомимы, балерина Евгения Колосова. Она была звездой Петербургской казенной труппы и любимой танцовщицей императора Павла Первого. Государь считал, что мужчинам не место в балете, и все роли юношей велел отдать молодым женщинам. Балерина выступала на сцене не только в мужских образах, но играла современных ей героинь, описанных в романах. Нередко танцевала в античном хитоне, а не в пышных театральных костюмах. «Каждое движение ее лица, каждый жест так были натуральны и понятны, что решительно заменяли для зрителя речи», - писал о ней балетмейстер Адам Глушковский. Главные партии в балетах ей поручал Шарль-Луи Дидло и Иван Вальберх. Танцовщица пробовала силы и в драматических спектаклях, исполняла на сцене модные в то время русские народные танцы.