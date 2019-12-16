«Этот день как дата». 25 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 25.12.2019

25 декабря 1945 года родился дирижер Михаил Юровский. Он рос в кругу великих музыкантов - Давида Ойстраха, Мстислава Ростроповича, Эмиля Гилельса. Другом семьи был Дмитрий Шостакович. И сегодня Михаил Владимирович часто дирижирует музыкой композитора.

Михаил Юровский занимал несколько престижных музыкальных постов: художественного руководителя и главного дирижёра филармонического оркестра Северо-западной Германии, главного дирижёра Лейпцигской оперы. Музыкант предложил нововведения в Дрезденской опере. Он убедил руководство театра ставить итальянские и русские оперы на языках оригинала, а не только на немецком. Сейчас Михаил Юровский - ведущий дирижёр Симфонического оркестра Кёльнского радио.

Юровский выпустил альбомы с записями киномузыки, произведений Шостаковича, оркестровых сочинений Чайковского, Прокофьева, Легара, Кальмана, Грига и других композиторов – как классических, так и современных. В 2001 году дирижера номинировали на премию «Грэмми» с записью оркестровой музыки Римского-Корсакова.

Благодаря Михаилу Юровскому на сцене в разное время звучали малоизвестные произведения – опера «Сын-соперник» Дмитрия Бортнянского, «Мнимая садовница» Моцарта, «Мастер и Маргарита» Слонимского.

Советский эстрадный пианист, концертмейстер и композитор Давид Ашкенази родился 25 декабря 1915 года. Его музыкальная карьера началась в двенадцать лет – Ашкенази озвучивал сеансы немого кино. Пианист аккомпанировал многим звездам советской эстрады: Вадиму Козину, Клавдии Шульженко, Марку Бернесу. Сам написал несколько песен. Последние годы жизни Давид Владимирович дружил и много работал с Валентиной Толкуновой. Музыканты вместе объездили все уголки России с гастролями. Давид Ашкенази – отец пианиста и дирижера Владимира Ашкенази.