«Этот день как дата». 24 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 24.12.2019

Немецкий композитор и музыкальный критик, Карл Август Петер Корнелиус родился 24 декабря 1824 года. Композитор создал оперу «Багдадский цирюльник», яркое произведение на сюжет из сказки «Тысяча и одна ночь». Либретто, как и слова к большинству своих сочинений, Корнелиус написал сам. Композитор посвятил опус Ференцу Листу, который и дирижировал премьерой в Веймаре. Корнелиус - автор ещё одной оперы - «Сид», а так же романсов, дуэтов, хоровой музыки. Популярными стали его «Рождественские песни». По приглашению Рихарда Вагнера Корнелиус какое-то время жил в Мюнхене. Там он начал писать третью оперу, но не закончил ее.

Имя этого советского пианиста известно каждому любителю классики. Лев Власенко родился 24 декабря 1928 года. Вот как описал встречу с пианистом дирижер Михаил Плетнёв: «Активность его жизненной позиции проявлялась буквально во всем, и потому любая встреча с ним была зарядом энергии».

Лев Власенко стал одним самых ярких лауреатов за всю историю конкурса Чайковского. В 1958 году он уступил победу Вэну Клайберну и получил вторую премию. Музыканты признавали талант друг друга и в дальнейшем тесно общались.

Лев Власенко не прекратил сотрудничать с конкурсом – он возглавлял Международную ассоциацию его лауреатов, способствовал созданию Детского международного конкурса имени Чайковского. Особое место в репертуаре пианиста занимала музыка Ференца Листа, затем добавились сочинения Моцарта, Скарлатти, Шопена, Чайковского. Власенко прекрасно говорил на нескольких языках. Его талант признали и за океаном. На Западе Лев Власенко получил звание профессора, академика. В австралийском Брисбене проходит Конкурс пианистов его имени.

24 декабря 1871 года в Каире состоялась премьера шедевра Джузеппе Верди - оперы «Аида». Постановку заказал вице-султан Египта, Исмаил-паша, специально к открытию Суэцкого канала. Действие оперы происходит во времена правления фараонов и повествует о несчастной любви главы египетского войска Радамеса и дочери эфиопского царя – Аиды. Верди активно участвовал в работе над либретто, давал указания относительно сюжета и даже сам сочинил некоторые стихи.

Премьера прошла с грандиозным успехом, хотя сам Верди тогда спектакль не увидел. Он побывал на постановке «Аиды» только в Милане, через несколько дней, где её тоже горячо приняли.

Яркие арии, дуэты, ансамбли, хоры Верди объединил в масштабные сцены. Опера пронизана накалом страстей, эмоциональной борьбой, не только между врагами, но и любящими друг друга людьми. В России партию «Аиды» часто исполняла Галина Вишневская.