«Этот день как дата». 23 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 23.12.2019

Жозеф Боден де Буамортье, французский композитор галантного века, родился 23 декабря 1689 года. Он появился на свет в провинции, но со временем оказался в самой гуще светской жизни - в Париже. Любимым музыкальным инструментом Буамортье была флейта, очень популярная в то время. Среди его сочинений есть сольные концерты для двух, трех и пяти флейт. На сценах столичных театров с успехом шли и оперы-балеты Буамортье: «Любовные путешествия», «Дон Кихот», опера-пастораль «Дафнис и Хлоя». Жозеф Боден де Буамортье был одним из немногих, кто в 18 веке опубликовал почти все собственные произведения. На этом он заработал целое состояние.

23 декабря 1858 года на свет появился Владимир Немирович-Данченко - основатель Московского художественного театра. Первоначально он назывался Художественно-общедоступным и, по выражению Станиславского, протестовал «против старой манеры игры». В 1919 году Немирович-Данченко организовал при театре отдельную Музыкальную студию. Он хотел сделать так, чтобы все элементы постановок подчинялись единому замыслу. Немирович-Данченко первым поставил в Москве оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», а также первую оперу молодого композитора Тихона Хренникова - «В бурю». Либретто классических опер в его театре всегда переделывали. И в 30-х, и в 40-х годах в театре часто шли оперетты. К этому жанру Немирович-Данченко относился с большим уважением.

Через несколько лет студия отправилась на гастроли по Европе и Америке. Немирович-Данченко некоторое время работал в Голливуде.

Впоследствии Музыкальный театр объединили с Оперной студией при Большом театре, которой руководил Константин Станиславский. Затем в состав театра вошла труппа «Московского Художественного балета».

Оперный певец, солист Большого театра Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года. Певец окончил Московскую консерваторию и попал в Мариинский театр, где исполнял почти все басовые партии. Затем стал солистом Большого театра и оставался им около тридцати лет. В репертуаре Ведерникова были партии в операх «Иван Сусанин», «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила», «Сказка о царе Салтане» и другие. В восьмидесятилетнем возрасте он дебютировал в партии Солопия Черевика в опере «Сорочинская ярмарка». Ведерников пел романсы, русские народные песни, духовные произведения. Музыкант тесно сотрудничал с композитором Георгием Свиридовым. Несколько лет руководил театром «Русская опера» в Москве.