«Этот день как дата». 22 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 22.12.2019

Самый популярный оперный композитор рубежа веков, Джакомо Пуччини родился 22 декабря 1858 года. В юности, когда музыкант служил в церкви органистом, его музыкальные импровизации очень нравилась горожанам. А вот духовенство считало музыку Пуччини излишне театральной.

Композитор долго работал над первой оперой - «Эдгар», но она провалилась. Тогда Пуччини обратился к популярному роману аббата Прево - «Манон Леско». Хотя в то же время на этот сюжет шла опера Жюля Массне, Пуччини этот факт не смутил. «Массне написал «Манон» как француз – с пудрой и менуэтами. Я же напишу как итальянец – с отчаянием и страстью», - сказал композитор. Опера принесла ему грандиозный успех. После премьеры Пуччини признали наследником таланта великого Верди. В следующие годы он создал не менее известные «Богему» и «Тоску». Оперы Пуччини с триумфом шли по всему миру - в Египте и Великобритании, США и Латинской Америке. А вот «Мадам Баттерфляй», любимая опера самого композитора, такой успех повторить не смогла. Постановка провалилась. Публика приняла только переделанную версию.

Последней оперой Пуччини стала «Турандот», которую композитор завершить не успел. Финал по наброскам Пуччини дописывал его друг – Франко Альфано. Музыка Пуччини популярна и в современных реалиях. Она звучит во многих голливудских фильмах: «Римские приключения», «Миссия невыполнима», «Агент 007» и других.

Эдгар Варез, основоположник электронной музыки, родился 22 декабря 1883 года. Ранние произведения Варез написал под влиянием друга - композитора Дебюсси, но первые сочинения не сохранились. Затем композитор экспериментировал с музыкальными эффектами и тембрами инструментов.

Новаторские произведения Вареза публика приняла неоднозначно. В силу особенностей времени и недостатка технических средств для исполнения замысла композитора, критики не оценили его творчество. Музыка Вареза внезапно стала популярной в послевоенные годы. Тогда же случился прорыв в электронике. Успех пришел к композитору после Всемирной выставки в Брюсселе в 1958 году. Архитектор Ле Корбюзье решил оформить музыкой Вареза свое творение – авангардный павильон. Так «Электронную поэму» композитора услышали тысячи человек.

Франц Шмидт, австрийский композитор и виолончелист, родился 22 декабря 1874 года. Музыка Шмидта не является самой популярной, но в родной Австрии маэстро считается выдающимся симфонистом. Он окончил Венскую консерваторию, где его учителем был, в числе прочих, Антон Брукнер. Шмидт служил виолончелистом в Венской придворной опере, играл под управлением Густава Малера. Франц Шмидт сочинил четыре симфонии, две оперы. По Откровению святого Иоанна Богослова во второй половине 30-х годов он написал знаменитую ораторию «Книга с семью печатями». Она длится чуть более двух часов. Атмосфера этого произведения насыщена предчувствием апокалипсиса. Также перу композитора принадлежит леворучный Концерт для фортепиано с оркестром, струнные квартеты, две фортепианные сонаты и много органной музыки. Шмидт был венским композитором с венгерскими корнями. Некоторые его сочинения, например, «Вариации на гусарскую песню», написаны под влиянием национальных венгерских традиций.