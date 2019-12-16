«Этот день как дата». 21 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 21.12.2019

21 декабря 1944 года родился Майкл Тилсон-Томас – американский дирижер, пианист и композитор, обладатель восьми премий «Грэмми». Сразу несколько из них он получил за работу с записями русских композиторов. Одну – за сюиты из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», и две - за альбомы с произведениями Игоря Стравинского. Дирижер первым записал все симфонии композитора-авангардиста Чарлза Айвза, а также сочинение Стива Райха «Музыка пустыни».

Тилсон-Томас дал уникальный концерт в Карнеги-Холле. Он дирижировал оркестром, собранным из числа слушателей. Коллектив составили музыканты из тридцати стран мира.

Воплощение стиля фламенко, Пако ди Лусия родился 21 декабря 1947 года. Впервые музыкант взял в руки гитару в пять лет, а в одиннадцать выступил для широкой аудитории – на радиостанции родного города. Музыка фламенко в исполнении Лусии не укладывается в обычные рамки. Он соединил испанские и бразильские мелодии с современными ритмами. Гитарист создал свой, ни на что не похожий стиль, который назвали «новое фламенко». Пако ди Лусия распространил этот жанр в тех странах, где о нем было мало что известно, например, в Америке. Несколько лет музыкант участвовал в трио гитаристов вместе с Джоном Маклафлином и Ал Ди Меолой. При этом нотную грамоту Пако ди Лусия изучил только после сорока лет и лишь для того, чтобы исполнить на гитаре произведения знаменитого соотечественника-композитора Мануэля де Фальи.

Дом-музей Чайковского в Клину открылся 21 декабря 1894 года. В этом доме композитор успел пожить совсем недолго. После смерти русского гения, чтобы сохранить здание, его выкупили племянник и слуга Петра Ильича. У них здание выкупил брат композитора – Модест. Чтобы не нарушать обстановку музея, родственники поселились в отдельной пристройке. Модест Чайковский собрал для музея уникальную коллекцию рукописей, автографов и других документов композитора, а также огромную книжную и нотную библиотеки.

После революции жизнь музея не всегда была спокойной. Какое-то время в доме жил революционер, затем здание собирались отдать под государственные нужды. Но спасла охранная грамота: ввиду исторической ценности в доме было запрещено селиться.

Самые большие потрясения музей испытал в годы войны – в нем сделали солдатские казармы. Но уже в 1945 году отреставрированное здание вновь открыло двери для посетителей.

Сейчас дом Петра Ильича Чайковского – памятник культуры мирового значения. Его не раз посещали знаменитости. Американский пианист Вэн Клайберн написал после посещения музея: «У меня не хватает слов, чтобы выразить сердечную радость и благодарность за то, что я удостоен чести видеть дом великого мастера и играть на его рояле».