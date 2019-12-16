«Этот день как дата». 20 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 20.12.2019

Сто лет назад, 20 декабря 1919 года, родился крупнейший композитор советской Литвы Эдуардас Бальсис. Он сочинял как масштабные произведения - оперы, балеты, кантаты, так и эстрадные песни, музыку для театра и кино.

Ярким явлением в музыкальной литовской культуре стал красочный балет Бальсиса «Эгле, королева ужей». Морская тема звучит в опере «Путешествие в Тильзит», поэме для струнных «Блики моря». Композитор создал новую редакцию симфонической поэмы Чюрлёниса «Море». Мировую славу обрела оратория Бальсиса «Не троньте синий глобус». Музыкант использовал необычные инструментальные приемы, сложную технику исполнения, оригинальную композиционную структуру. Композитор изучал литовский фольклор, занимался обработкой народных песен. Он приветствовал сочетание народной музыки и современной.

20 декабря 1699 года Петр Первый подписал особый указ – о переносе Нового года с первого сентября на первое января. Царь повелел украшать дом и ворота еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветками. Снимать их нельзя было до седьмого января, а образец установили в Гостином дворе. Кроме того, жителям надлежало поздравлять друг друга с праздником и обязательно запускать фейерверк. как и на Красной площади. По ночам царь приказал жечь на улицах хворост и солому.

Звезда рижской эстрады начала двадцатого века, певец и педагог Константин Сокольский родился 20 декабря 1904 года. Певец первым исполнил произведения Оскара Строка – советского композитора, который писал танго и фокстроты.

На концертах Сокольский исполнял романсы Александра Вертинского, а также русские, цыганские, итальянские, кавказские песни, и даже песни каторжан. В составе музыкального театра музыкант гастролировал по всей Европе. Большим успехом пользовались его песни, записанные на пластинки. Во время войны Сокольский попал в плен, но сумел вырваться. Его дальнейшая музыкальная карьера была очень успешна. Сокольский работал в Рижском театре русской драмы, в Латвийской филармонии, руководил ансамблем русской песни и танца «Аврора».