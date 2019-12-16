«Этот день как дата». 19 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 19.12.2019

Французская звезда, Эдит Пиаф родилась 19 декабря 1915 года. Она познала любовь миллионов поклонников и при этом была одинока. «Публика втягивает тебя в свои объятия, открывает сердце и поглощает тебя целиком. Потом в гаснущем свете зала ты слышишь шум уходящих шагов. <…> тебе хорошо. А затем - улицы, мрак, сердцу становится холодно, ты одна».

Детство Эдит было нелегким. Она родилась прямо под открытым небом на парижской улице. Детство прошло не с родителями-циркачами, а с бабушкой. В школе девочка не училась. С девяти лет зарабатывала деньги пением на улице. Выступала сначала с отцом-акробатом, затем - вместе со сводной сестрой. Однажды девушку случайно услышал владелец кабаре «Жернис» - Луи Лепле. Так Эдит оказалась на сцене, исполняя задорные песни. Лепле придумал ей сценическое имя - «Пиаф», то есть «воробышек». Эдит нравилась публике, девушка становилась известной. Внезапно все оборвалось - Лепле убили. Карьера Пиаф могла бы завершиться, но в ее судьбе появился поэт Раймон Ассо. Вместе они написали лучшие песни, тогда же окончательно сложился сценический образ Пиаф. По выражению журналистов, «родилась великая звезда Франции». Тяжелые личные потери и автокатастрофа привели Пиаф к серьезным проблемам со здоровьем и наркотической зависимости. За год до смерти, в 1962 году, на глазах у всего Парижа Эдит Пиаф пела на Эйфелевой башне.

19 декабря 1890 года в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама». Бессмертному произведению на этот же сюжет предшествовала опера малоизвестного французского композитора Галеви и оперетта Франца Зуппе.

Изначально Петр Ильич не хотел писать «Пиковую даму». Но вскоре за либретто взялся его брат, Модест, и работа над постановкой заинтересовала Чайковского. Произведение он сочинил во Флоренции за очень короткий срок.

Сюжет либретто во многом отличается от книги. Действие перенесли в 18-й век. Благодаря этому в либретто включили стихи русских поэтов того периода – Жуковского, Державина, Батюшкова. Изменены социальное положение, характер и мотивы поступков главных героев. Чайковский относился к ним по-особому: «Герман не был для меня только предлогом писать ту или иную музыку, а все время настоящим живым человеком, притом очень мне симпатичным <…> Пиковую даму я писал именно с любовью». Композитор настоял, чтобы в оперу добавили отдельную часть, посвященную судьбе Лизы. Публика приняла постановку с восторгом.

Человек, который открыл миру наследие малоизвестных барочных композиторов – клавесинист, дирижёр и педагог Уильям Кристи родился 19 декабря 1944 года. Он блестяще окончил Гарвардский и Йельский университеты. Но громко заявил о себе много лет спустя и на другом континенте.

Молодой дирижёр сумел найти своё место во Франции. Его завораживала старинная придворная музыка. С энтузиазмом Кристи изучал эпоху барокко – и обнаружил много забытых сочинений и композиторов.

Кристи создал коллектив «Цветущие искусства». Ансамбль выступал по всей Европе с интерпретациями забытых барочных произведений и сразу привлёк к себе внимание. Международную известность Уильям Кристи и его ансамбль получили, исполнив оперу «Атис» Жана-Батиста Люлли. И сейчас, почти 40 лет спустя, «Цветущие искусства» считается одним из лучших коллективов, которые исполняют старинную музыку.

Уильям Кристи воспитал целое поколение музыкантов. В 2002 году появился проект «Сад голосов». Эта вокальная академия раз в два года набирает учеников со всего света. За годы существования она выпустила множество певцов с успешной карьерой. Кроме того, маэстро создал фонд «Сады Уильяма Кристи», который проводит музыкальные исследования.

19 декабря 1894 года родился Пауль Дессау, композитор и дирижер. Первый концерт музыкант дал в четырнадцать лет. Он написал несколько опер, симфоний, оркестровых пьес, музыку к спектаклям, радиопостановкам и кинофильмам. Композитор развивал идеи драматурга Бертольда Брехта, и свои самые значительные произведения создал на его сюжеты – оперы «Осуждение Лукулла» и «Пунтила». Дессау тесно сотрудничал с режиссерами, в том числе русскими. Он стал соавтором музыки к фильму Алексея Грановского «Тарас Бульба». Также с Уолтом Диснеем и Альфредом Хичкоком.

Музыкант всегда отзывался на политические события своего времени. Об этом говорят его произведения «Солдат, убитый в Испании», цикл «Интернациональная азбука войны». Среди сочинений Дессау есть даже «Эпитафия Ленину» и «Эпитафия Горькому».