«Этот день как дата». 18 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 18.12.2019

18 декабря 1919 года родился пианист, педагог, любимый ученик Гольденвейзера, Арнольд Каплан. Поклонники у музыканта появились еще до того, как он окончил Московскую консерваторию. Он завоевал вторую премию на Всесоюзном конкурсе пианистов. Выступление Каплана вызвало такой ажиотаж у публики, что пришлось специально объявлять перерыв.

У Гольденвейзера Каплан учился даже тогда, когда уже много гастролировал. Он выступал не только сольно, но и в ансамблях – с Борисом Гольдштейном и Леонидом Коганом. Особенно пианист был известен исполнением произведений Шумана и Скрябина. По воспоминаниям друзей, Арнольд блестяще импровизировал. На домашних вечерах он мог сыграть любую мелодию в стиле какого-либо композитора. С ходу у него получались и джазовые импровизации.

Несмотря на успешную карьеру в Советском Союзе, пианист эмигрировал Соединенные Штаты и продолжил карьеру там. Арнольд Каплан выпустил несколько альбомов.

Оперная дива, «венский соловей» Рита Штрайх родилась 18 декабря 1920 года. По некоторым источникам, она появилась на свет в Барнауле.

Певица училась у немецкой оперной звезды Эрны Бергер. Как и Бергер, Рита Штрайх прославилась великолепным исполнением партий колоратурного сопрано. На сцене Штрайх дебютировала в середине Второй мировой войны в опере Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе». С тех пор певица блистала на сценах ведущих европейских театров. Почти двадцать лет Штрайх прослужила солисткой Венской оперы. Как писали немецкие газеты, ее голос «был способен со всей его прелестью забираться в такие выси, которые были недоступны ни для одного другого исполнителя».

В записях Риты Штрайх можно найти даже исполнение русских песен – «Чубчик» и «Спи, младенец». Покинув сцену, певица стала преподавать.

18 декабря 1892 года, в один и тот же вечер, в Петербурге состоялись две премьеры Петра Ильича Чайковского - балета «Щелкунчик» по мотивам сказки Гофмана и оперы «Иоланта» по датской драме «Дочь короля Рене». Так произошло по замыслу директора Императорских театров. Он решил объединить два жанра.

Постановку балета планировал знаменитый Мариус Петипа, но по разным причинам ее не завершил. Хореографом стал Лев Иванов. В «Щелкунчике» впервые прозвучал такой музыкальный инструмент, как челеста. Постановка вызвала противоречивые мнения. Однако спектакль остался в репертуаре Мариинского театра. С тех пор его хореография менялась. Несколько раз имена главных героев становились русскими. В России одним из самых известных исполнителей партии «Щелкунчика» стал Николай Цискаридзе. Он танцевал эту партию более ста раз.

Опера «Иоланта» - последнее произведение Чайковского в этом жанре. «Я напишу такую оперу, что все плакать будут», - писал Пётр Ильич брату Модесту. В произведении композитор с помощью музыки показал контраст светы и тьмы, где однозначно побеждает светлое начало. Это «своего рода новелла о расцветающем цветке — о всепобеждающей любви девушки», - написал музыковед Борис Асафьев.