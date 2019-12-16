«Этот день как дата». 17 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 17.12.2019

Композитор эпохи Ренессанса, создавший технику хоровой полифонии Джованни Палестрина родился 17 декабря 1525 года. Почти всю жизнь Палестрина служил при папском дворе в Сикстинской капелле. Первые его сочинения, которые привлекли внимание - католические мессы. Они понравились духовенству, и в католической церковной музыке произошла реформа. Палестрине были заказаны многоголосные церковные произведения. Впоследствии в честь папы Юлия Третьего композитор создал отдельный сборник духовной музыки, а в честь его преемника - “Мессу папы Марчелло”, самое знаменитое свое произведение. При написании духовной музыки, несмотря на ее сложность, Палестрина руководствовался принципами ясности, выразительности и динамичности. Он сочинил несколько мадригалов. Композитор был известен и за пределами своей страны. При дворе его желал видеть и австрийский император. Его творчество изучал Иоганн Себастьян Бах.

Доменико Чимароза, как и многие его земляки, музыканты из Италии, служил в России, при дворе Екатерины Второй. Композитор родился 17 декабря 1749 года. Родители рано оставили сына сиротой. Образование он получал в монастыре, затем – в старейшей консерватории Неаполя «Санта-Мария ди Лорето».

Юноша сочинял комические оперы, а также кантаты, оратории, мессы, симфонии. Вскоре они стали известны, и Чимароза получил предложение переехать в Петербург. На службе у императрицы композитор написал и поставил оперы «Дева солнца», «Клеопатра», создал вокальные, инструментальные и хоровые сочинения. Он работал и преподавателем в царской семье. Композитор давал уроки музыки жене наследника престола, Павла, а также их детям – будущему императору Александру Первому и его брату Константину. Сам Павел Петрович стал крёстным отцом сына Чимарозы. Суровый климат Санкт-Петербурга вынудил маэстро покинуть Россию и перебраться в Вену. Там он стал придворным музыкантом и создал одну из своих лучших опер -«Тайный брак». А потом Чимароза вернулся на родину – в Неаполь, где разыгралась жизненная драма.

Композитор поддержал восстание против короля и Чимарозу арестовали. Лишь вмешательство влиятельных особ, в том числе небезызвестной леди Гамильтон, спасло его от виселицы. Чимароза пытался вернуться в Россию, чтобы оказаться под защитой друга, императора Павла Первого. Но умер по дороге, в Венеции, возможно, по естественным причинам, возможно, из-за отравления. Прах композитора покоится в Римском Пантеоне.

Композитор, пианист Вячеслав Ганелин родился 17 декабря 1944 года. Джазовый музыкант входит в список лучших даже по европейским и американским опросам. В 70-х годах Ганелин создал собственное трио, имевшее огромный успех за рубежом. На концертах коллектив играл разные виды джаза, исполнял камерные произведения. Вячеслав Ганелин писал музыку к спектаклям, мюзиклам и фильмам, сочинил три оперы. Сейчас музыкант руководит Иерусалимским джазовым фестивалем «Джаз Глобус» и много гастролирует.