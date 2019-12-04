«Этот день как дата». 16 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 16.12.2019

Людвиг ван Бетховен, гений музыки, родился 16 декабря 1770 года. Отец Бетховена довольно рано распознал талант сына и решил сделать из него великого музыканта. У семьи не было денег на серьезное образование. Людвиг сам выучил несколько языков, увлекался литературой. Длительные изнуряющие занятия, а впоследствии и тяжелая болезнь, не отвратили Бетховена от музыки. Однажды импровизацию юного музыканта в Вене услышал Моцарт и воскликнул: «Обратите внимание на него! Он всех заставит о себе говорить!».

Бетховен создавал музыку во всех возможных в то время жанрах. В юности даже сочинял песни, одна из них называется «Сурок». Особенно ценятся его инструментальные произведения – сонаты, квартеты, симфонии, концерты.

Бетховен был известен непростым характером. Его произведения из-за некоторой мрачности не всегда находили понимание у современников. «Ваши вещи прекрасные, это даже чудесные вещи, но то тут, то там в них встречается нечто странное, мрачное, так как Вы сами немного угрюмы и странны» - писал Бетховену Гайдн.

Учеником Бетховена был Карл Черни, а у него, в свою очередь, учился Ференц Лист. Говорят, что Бетховен присутствовал на концерте юного Листа и так восхитился его игрой, что поцеловал мальчика. Всю жизнь Лист отдавал дань таланту композитора. Благодаря усилиям пианиста в городе Бонн Бетховену поставили памятник.

Композитор, показавший в музыке всю красоту русских зимних пейзажей, Георгий Свиридов, родился 16 декабря 1915 года. Творчество Свиридова началось с песен, посвященных войне, и музыки к фронтовым спектаклям. Широкое признание к композитору пришло благодаря произведениям, близким по стилю к романтизму - циклу романсов на стихи Пушкина. Любимое время года - зима - невероятно вдохновляла Георгия Васильевича. Состояние природы в этот особый период – морозные вихри и стужу - он изобразил в музыкальных иллюстрациях к повести Пушкина «Метель».

Некоторые работы Свиридов создал под влиянием учителя – Дмитрия Шостаковича, а также композитора Пауля Хиндемита. Благодаря хоровому циклу Свиридова «Курские песни» в музыке родилось особое направление – «Новая фольклорная волна».

Русский композитор, пианист и педагог Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года. Самые значительные произведения Щедрин написал по мотивам русской классической литературы - Гоголя, Чехова, Толстого, Набокова. «Я русский человек, все мои корни здесь. Даже окажись я где-нибудь на Огненной земле – остался бы таковым», - сказал о себе Щедрин. Композитор - автор хоровой русской литургии «ЗапечатлЕнный ангел», концертов для оркестра «Озорные частушки», «Звоны», «Хороводы», «Четыре русские песни». Особый период в его творчестве – сотрудничество с женой, великой Майей Плисецкой. Для нее он создавал музыку к балетам, в которых Плисецкая танцевала главные партии. Среди них - «Анна Каренина», «Дама с собачкой». Талантливый пианист, Щедрин сочинял и фортепианную музыку, часто исполнял ее сам.

В честь пятидесятилетнего юбилея композитор создал симфонию «Автопортрет». В ней он с помощью особых средств, включая цитаты из прошлых сочинений, изобразил сам себя и этапы своей жизни.