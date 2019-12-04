«Этот день как дата». 15 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 15.12.2019

Мишель-Ришар Делаланд, композитор эпохи Людовика Четырнадцатого, родился 15 декабря 1657 года. Делаланд – современник двух других музыкантов, творивших в Версале – Жана-Батиста Люлли и Франсуа Куперена. Мишель-Ришар был преподавателем музыки при дворе и вскоре получил должность руководителя Королевской капеллы. Он создавал музыку к балетам, дивертисментам, интермедиям для комедий Мольера и Руссо. Делаланд сочинял особые мелодии под названием «Симфонии для ужинов короля». Среди них были и рождественские. Композитор – автор нескольких опер-балетов, жанра, в котором пение и танцы соединялись в одном спектакле. Известно и большое количество церковных сочинений Делаланда. Его духовную музыку исполнял большой состав музыкантов - более ста человек.

15 декабря 1939 года в США прошла премьера самой дорогой киноленты первой половины двадцатого века - фильма «Унесенные ветром». Картина создана по одноименному роману Маргарет Митчелл и получила восемь «Оскаров».

Изначально главные роли должны были сыграть вовсе не Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Продюсер старался заполучить на роль Скарлетт О Хары актрису Бэтт Дэвис. Автор книги видела в главной роли Кетрин Хёпберн. На роль также пробовались Джоан Кроуфорд, Кэрол Ломбард и огромное количество других актрис. На главную мужскую роль успешно прошел пробы актер Гарри Купер, но в последний момент покинул проект. Для съемок в фильме продюсеру пришлось специально выкупать у студии звезду кинокомпании «Метро-голдвин-Майер» – Кларка Гейбла.

На кандидатуре Вивьен Ли, малоизвестной в то время актрисы, продюсер остановился по совету брата. Маргарет Митчелл поразила ее схожесть с героиней романа. Увидев Вивьен, она так и сказала: «Это моя Скарлетт».

Над фильмом работали сразу несколько режиссеров. Сначала - Джордж Кьюкор. Из-за ссор с Кларком Гейблом он покинул площадку. Его место занял Виктор Флеминг и получил за эту работу «Оскара». Одну из сцен снял Альфред Хичкок, но она в фильм не попала. В России ленту впервые увидели только спустя тридцать лет - на Московском международном кинофестивале. А в широкий прокат в нашей стране она вышла только в 90-м году.