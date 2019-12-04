«Этот день как дата». 14 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 14.12.2019

Александр Цфасман, создатель первого профессионального джаз-оркестра в Советском союзе, композитор и талантливый пианист, родился 14 декабря 1906 года. Цфасман – первый в России джазовый музыкант, получивший классическое музыкальное образование - окончил Московскую консерваторию. В годы учебы он и увлекся новым для него направлением в музыке. Кумиром Цфасмана навсегда стал Дюк Эллингтон. Еще в молодом возрасте Цфасман стал сочинять собственные произведения для фортепиано - танцевальную музыку, фантазии, попурри, обработки мелодий, а также концерты. Основал ансамбль - «АМА-джаз». Виртуозная игра участников принесла коллективу большую популярность. Он впервые исполнил джаз на советском радио и одним из первых записал джазовые мелодии на пластинки. Чуть позже музыкант создал собственный джаз-оркестр, и успешно гастролировал с ним в Советском союзе, выступая со звёздами эстрады - Клавдией Шульженко и Марком Бернесом. Несколько лет Цфасман возглавлял джаз-оркестр Всесоюзною радиокомитета, во время войны выезжал с концертами на фронт.

«Меня неизменно восхищает в нем неистощимый запас энергии, творческой выдумки, изобретательности, — сказал о музыканте композитор Андрей Эшпай. — Причем Цфасман всегда остается Цфасманом, ни на кого не похожим, самобытным исполнителем».

В начале двадцатого века джаз развивался и в Азербайджане. Рашид Бейбутов, звезда этой восточной советской республики, родился 14 декабря 1915 года. После войны Бейбутов создал при Азербайджанской филармонии концертный ансамбль, в котором сумел объединить джаз с народной музыкой. Бейбутов тонко чувствовал национальную музыку и обязательно включал в концерт песни на языках той страны, куда приезжал на гастроли. Выступал он не только в Европе и Советском Союзе, но и в Сирии, Турции, Иране, Египте.

В годы войны Бейбутов был солистом Государственного джазового оркестра Армении. Выступал на Крымском фронте. В оперных постановках Бейбутов блестяще исполнял партии в опере Амирова «Севиль» и в музыкальной комедии «Аршин мал алан».

Певец исполнял известные песни советских композиторов, в том числе «Подмосковные вечера», «Я люблю тебя, жизнь» и снялся в нескольких фильмах. Сейчас имя Рашида Бейбутова носит Азербайджанский театр оперы и балета.

14 декабря 1924 года появилась на свет оперная певица Гоар Гаспарян. «Гоар — звезда вокального искусства и стоит нескольких созвездий», - сказала о ней певица Зара Долуханова.

Гоар Гаспарян родилась в Каире и во время войны долго работала солисткой Египетского государственного радио. Затем переехала в Армению. Гаспарян стала настоящей звездой ереванской оперной сцены. Она спела главные партии более чем в двадцати постановках. Ее уникальное лирико-колоратурное сопрано восхищало иностранных критиков. Звезда гастролировала по всему миру, но неизменно возвращалась в любимую Армению.