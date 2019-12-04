«Этот день как дата». 13 декабря

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 13.12.2019

Русский пианист и педагог, преподаватель в нью-йоркской Джульярдской школе Иосиф Левин родился 13 декабря 1874 года. «Последним аристократом клавиатуры» назвал его Антон Рубинштейн. Сокурсник Скрябина и Рахманинова, Иосиф Левин окончил консерваторию с золотой медалью. На сцене дебютировал с Пятым фортепианным концертом Бетховена. В Берлине Левин выиграл первый приз на Международном конкурсе пианистов имени Антона Рубинштейна.

Иосиф Левин создал успешный ансамбль с женой. Вместе они исполняли почти все известные фортепианные дуэты. В начале двадцатого века пианист преподавал в Московской консерватории, затем переехал в столицу Германии. В конце жизни он обосновался в Нью-Йорке и преподавал там. Левин написал учебное пособие «Основные принципы фортепианной игры».

13 декабря 1908 года на свет появился Ростислав Плятт – звезда советского кинематографа. Актер начинал свою деятельность в провинциальных театрах. Первой его заметной работой стала роль в фильме «Подкидыш». В нем он сыграл вместе с легендарной Фаиной Раневской. Актеры дружили и в дальнейшем составили великолепный дуэт во многих театральных постановках. Во время войны Плятт вместе с другими артистами основал Московский театр драмы и играл в пьесах Константина Симонова. Чуть позже перешел в театр имени Моссовета, где служил долгое время.

Часть жизни Ростислав Плятт работал на радио – озвучивал роли в постановках, в том числе детских. Его голосом говорят персонажи в мультфильмах. В кино знаковыми для актера стали «Семнадцать мгновений весны», «Судьба резидента», «Вся королевская рать». А последняя работа Ростислава Яновича в кино непосредственно относится к музыке – он сыграл скрипичного мастера Николо Амати в фильме «Визит к Минотавру».

13 декабря 1900 года родился солист Большого театра, оперный певец Андрей Иванов. Не имея денег на музыкальное образование, Иванов поступил статистом в Киевский оперный театр. Вскоре он оказался в оперной студии при Киевской консерватории. Именно там певец дебютировал в заглавной партии в спектакле «Евгений Онегин», после чего попал на большую сцену.

Благодаря таланту и трудолюбию всего за год работы Иванов сумел подготовить и исполнить более двадцати партий. Среди них - князь Игорь, Елецкий, Риголетто. В следующие годы он пел на сценах театров в Баку, Одессе, Екатеринбурге. В 50-м году Иванов становится солистом Большого театра. Количество исполненных певцом партий - более восьмидесяти. Он пел и камерную музыку.