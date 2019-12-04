«Этот день как дата». 12 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 12.12.2019

Композитор, автор популярных детских песен, скрипач Владимир Шаинский появился на свет 12 декабря 1925 года. Карьеру Владимир Яковлевич начал в нескольких музыкальных областях: как преподаватель, композитор, музыкальный руководитель. Первыми его сочинениями стали струнный квартет и симфония.

Часть произведений Шаинский посвятил войне - «Идет солдат по городу», «Не плачь, девчонка» и другие. Их он создал в соавторстве с Михаилом Таничем. Для детей композитор сочинял оперы и мюзиклы: «Путешествие Нильса», «Восьмое чудо света», «Джельсомино и пираты». Шаинский писал и музыку к мультфильмам.

Известность композитору на эстраде принесла песня «Лада». Ее впервые исполнила Алла Пугачёва. Следом за этим хитом его «Березу белую», «Когда цвели сады», «Родительский дом» и многие другие пели звёзды российской сцены - Муслим Магомаев, Анна Герман, Эдуард Хиль.

Владимир Шаинский скончался в 2017 году в кругу семьи на девяносто третьем году жизни.

Легенда американской музыки Фрэнк Синатра по прозвищу «Голос» родился 12 декабря 1915 года. Певец – обладатель одиннадцати премий «Грэмми». Не имея музыкального образования, он начал карьеру с выступлений в барах и ресторанах. Огромная популярность пришла к Синатре в сороковых годах. Почти в это же время он стал звездой Голливуда и получил «Оскара».

По некоторым источникам, такого успеха Синатра частично добился благодаря связям с мафией. В то же время известно о его дружеских отношениях с американской элитой – президентами Рузвельтом и Кеннеди. Карьера Фрэнка Синатры несколько раз переживала взлеты и падения, но на сцене музыкант оставался целых шестьдесят лет. Последний альбом Синатра выпустил, когда ему было около восьмидесяти, и получил за него одиннадцатую премию «Грэмми». Синатре установили памятник в его родном городе певца - Хобокен в штате Нью-Джерси.

12 декабря 1869 года состоялась премьера выдающегося сочинения композитора Милия Балакирева – восточной фантазии для фортепиано «Исламей». Произведение Балакирев написал после путешествия на Кавказ и назвал в честь народного кабардинского танца. В пьесе присутствуют две контрастные части. В них композитор постарался изобразить и мужские пляски, и женский танец. Произведением восхищался Ференц Лист и часто играл его на концертах.

Благодаря сложной технике исполнения сочинение быстро стало популярным среди пианистов-виртуозов. Сам Милий Балакирев при написании рассчитывал на талант и исполнительские возможности своего товарища – пианиста Николая Рубинштейна.