«Этот день как дата». 11 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 11.12.2019

Гектор Берлиоз, композитор, музыкальный критик, родился 11 декабря 1803 года. Хотя его талант признавали Михаил Глинка, Николо Паганини, широкого признания как композитор при жизни Берлиоз не получил.

Первые сочинения он создал в Италии. За кантату «Сарданапал» получил Римскую премию - особую награду в области искусства. Первое крупное произведение Берлиоза – «Торжественная месса» - осталось незамеченным, от второго – оперы «Тайные судьи» - сохранились только наброски. Настоящим шедевром стала его «Фантастическая симфония» с подзаголовком «Эпизод из жизни артиста». Вдохновением для нее послужила личная история композитора – его любовь к актрисе Генриетте Смитсон.

Ради заработка Берлиоз писал статьи и как музыкальный критик добился невероятных высот. Композитор впервые использовал в публикациях понятие «музыкального образа». Среди писательских трудов Берлиоза особенно ценится «Трактат об инструментовке и оркестровке».

Политическим событиям Берлиоз посвятил кантату «Греческая революция», «Траурно-триумфальную симфонию». Несколько произведений он написал, вдохновившись литературой – увертюру «Король Лир», симфонии «Ромео и Джульетта», «Гарольд в Италии».

Композитор и педагог Карл Фридрих Цельтер родился 11 декабря 1758 года. Цельтер создал более двухсот песен и переложил на музыку стихотворения своего друга – писателя Иоганна Гёте. Также композитор сочинял духовные произведения. Учениками Цельтера был Феликс Мендельсон..

11 декабря 1887 года на свет появился «король танго» - Карлос Гардель. Музыкант, актер, композитор, певец до сих пор является кумиром для всей Латинской Америки. Его день рождения отмечают как Международный день танго.

Впервые Гардель выступил публично в десятилетнем возрасте, в кафе Буэнос-Айреса. Через несколько лет создал дуэт с певцом Хосе Роззано. Вместе они исполняли фольклорную музыку и в скором времени стали очень известны. В дальнейшем состав группы несколько раз расширялся.

Мировая популярность пришла к Гарделю, когда он впервые спел танго-песню - «Моя грустная ночь». Он положил стихи на музыку, которая никогда не сопровождалась словами. С тех пор музыкант собирал на выступлениях полные залы.

Начиналась эра звукового кино, и Гардель стал звездой синематографа. В фильмах, где он снимался, звучали песни музыканта. До конца жизни он не прекращал выступать с концертами по всему свету. Его жизнь оборвалась на гастролях – при взлете в аэропорту самолет с группой Гарделя разбился.