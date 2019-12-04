«Этот день как дата». 10 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 10.12.2019

Блестящий органист, один из создателей французской симфонической музыки, Сезар Франк родился 10 декабря 1822 года. Для органа композитор написал более ста пьес. «Этим поэмам предназначено место рядом с шедеврами Себастьяна Баха!», — воскликнул Ференц Лист, посетив концерт Франка в церкви. Помимо органных произведений, Сезар Франк создал Три концертных трио для скрипки, виолончели и фортепиано, оратории «Руфь», «Заповеди блаженства». Среди его произведений есть комическая опера - «Батрак с фермы», и оркестровая пьеса по мотивам стихов Виктора Гюго - «Что слышно на горе». Интересная особенность творчества композитора - принцип «сквозного развития» - несколько музыкальных тем в произведении объединяются в финале.

При жизни Сезар не добился широкой известности, но возглавил Национальное музыкальное общество и получил Орден Почетного легиона.

Основатель Академии хорового искусства, педагог, создатель Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио Виктор Попов родился 10 декабря 1934 года. Другой коллектив, которому Попов посвятил часть жизни - Хор мальчиков Московского хорового училища имени Свешникова. Для обоих коллективов дирижер создавал особые концертные программы, с которыми они объездили весь мир. Под руководством Виктора Попова коллективы выпустили множество альбомов – как в России, так и за рубежом. Виктор Сергеевич написал несколько учебных пособий.

Творчество Оливье Мессиана невозможно обозначить одним направлением, настолько оно разнообразно. Композитор родился 10 декабря 1908 года. Мессиан вдохновлялся восточной культурой, религиозными, народными песнями, даже пением птиц. Их голоса он попытался передать в музыке и создал целую серию произведений с особой ритмичностью - «Каталог птиц», «Пробуждение птиц». Религиозная тема звучит в произведениях «Двадцать взглядов на младенца Иисуса», сочинении «Три маленькие литургии божественного присутствия», опере «Святой Франциск Ассизский». По мотивам древних восточных текстов композитор сочинил «Семь хайку» для фортепиано с оркестром, вокальный цикл «Ярави: песнь любви и смерти».