«Этот день как дата». 9 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 09.12.2019

9 декабря 1836 года состоялась премьера оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя». Сюжет посвящен русской истории – походу польского войска на Москву.

Произведению предшествовало другое на эту же тему, поставленное в Большом театре, - опера-комик Катерино Кавоса «Иван Сусанин». Какое-то время оперы шли на сцене одновременно. Через несколько лет Кавос сам снял с репертуара свое творение и стал дирижером оперы Глинки.

Михаил Иванович долго работал над пьесами для итальянской и немецкой публики и решил создать оперу на исконно русскую тему. «Наброски» произведения первым услышал князь Одоевский. О своих впечатлениях он написал так: «Я был невольно поражен оригинальностью мелодий, свежестию оборотов, глубиною гармонических сочетаний».

Опера прошла с таким успехом, что бывший на представлении Николай Первый пожаловал композитору бриллиантовый перстень.

Начиная с советского периода либретто и название оперы несколько раз менялось. С середины века она в различных вариациях идет на сцене Большого театра.

В честь шестилетней годовщины «Жизни за царя» 9 декабря 1842 года на той же сцене прошла премьера другой оперы Михаила Глинки - «Руслан и Людмила». Но эта постановка такого успеха уже не имела.

Глинка был знаком с Пушкиным, но из-за преждевременной кончины поэта совместная работа над оперой была невозможна. Сразу несколько авторов писали либретто. За невнимательность при его составлении критики осудили композитора. Неудачным оказалось исполнение одной из заглавных партий - Ратмира - из-за внезапной замены актрисы.

Оригинала партитуры не сохранилось. Рукопись Михаила Глинки несколько раз переделывали и передавали из рук в руки, а затем она и вовсе сгорела при пожаре в театре. Восстанавливали ее Римский-Корсаков, Балакирев и Лядов.

Несмотря на противоречивые отзывы, и в Петербурге, и в Париже опера выдержала более тридцати представлений. Сегодня это общепризнанный шедевр мировой классики.

Элизабет Шварцкопф, польская оперная дива, родилась 9 декабря 1915 года. Ее талантом восхищались композиторы Игорь Стравинский, Николай Метнер, Глен Гульд. Особенной в карьере Шварцкопф стала опера Штрауса «Кавалер розы». В ней певицу впервые заметили, а партия Маршальши считается одной из лучших в ее исполнении. Через несколько лет после дебюта Элизабет стала солисткой Венской оперы, работала в театре Ковент-Гарден. Международный триумф к ней пришел в сороковых годах благодаря ролям Джильды в «Риголетто», Донны Эльвиры в «Дон Жуане», Графини в «Свадьбе Фигаро».

Шварцкопф одной из первых записала свои арии на пластинки. Среди них - альбомы с романсами Николая Метнера. С ним она часто сотрудничала. Стравинский пригласил певицу в Венецию, участвовать в премьере оперы «Похождения повесы». В 55-м году Элизабет Шварцкопф получила награду «Золотой Орфей», которую ей вручил дирижер Артуро Тосканини.