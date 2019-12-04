«Этот день как дата». 8 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 08.12.2019

Ян Сибелиус, настоящий символ Финляндии, родился 8 декабря 1865 года. Имя Сибелиуса носит музыкальный фестиваль, в честь него названы улицы, парки. По признанию современников, Сибелиус «без всяких усилий передавал своей музыкой характер финского народа».

Композитор черпал вдохновение в финском фольклоре. Сразу несколько его произведений навеяно эпосом Калевала: поэма «Куллерво» и одно из последних сочинений – «Тапиола». В сюитах «Флорестан», «Карелия», поэме «Весенняя песнь» Сибелиус создал образы родной ему северной природы. Композитор написал семь симфоний, несколько сюит, скрипичные концерты.

Несмотря на популярность и ожидания публики, последние тридцать лет жизни крупных произведений Сибелиус не сочинял.

Моисей Вайнберг, друг Дмитрия Шостаковича, родился 8 декабря 1919 года. Множество произведений он посвятил теме Великой Отечественной войны. Шостакович так сказал о музыке Вайнберга: «в ней нет ни одной «пустой», безразличной ноты. Все пережито и осмыслено … Я воспринимаю ее как гимн человеку, гимн … солидарности людей против самого страшного в мире зла — фашизма».

Непростая судьба у оперы «Пассажирка». При жизни композитора постановку заказал Большой театр, но опера на сцене так и не появилась. В концертном исполнении она прозвучала только через сорок лет после создания - в 2006 году, в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В творчестве Вайнберга есть и развлекательные произведения – комическая опера «Любовь д’Артаньяна», балет «Золотой ключик», а также симфонии, симфониетты, инструментальные концерты. Композитор – автор песен к нескольким советским фильмам, среди которых – «Летят журавли» и замечательной музыки к мультфильмам, таким как «Двенадцать месяцев» и «Винни-Пух».

Чешский композитор Богуслав Мартину родился 8 декабря 1890 года. Музыкант почти не жил на родине, но почти все произведения посвятил Чехии и ее культуре. Природа, народные песни, легенды, стихи – все служило ему вдохновением. Первое крупное произведение Мартину так и называлось - «Чешская рапсодия». По мотивам народных сказаний он создал кантату «Букет», балет «Шпаличек». События Второй мировой войны отразились в реквиеме «Памятник Лидице», произведении «Полевая месса».

В последние годы жизни Мартину создал удивительные по красоте и глубине произведения: поэму «Фрески Пьеро делла Франческа», оперу «Греческие пассионы», оратории «Гора трех огней» и «Гильгамеш».