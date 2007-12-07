«Этот день как дата». 7 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 07.12.2019

Рудольф Фримль, ученик Дворжака, родился 7 декабря 1879 года. Родина Фримля ‑ Чехия, но жил и работал он в Америке. Заказ на первую бродвейскую постановку Рудольф получил случайно. Над опереттой «Светлячок» работал известный в то время композитор Виктор Герберт. Из-за конфликта с певицей заниматься постановкой он отказался. Заказ передали Фримлю, и оперетта принесла ему первый успех на большой сцене. Следующее сочинение в этом жанре - «Роз-Мари» - сделало его знаменитым на весь мир. Произведение с непривычным детективным сюжетом стало основой для фильма. Другие известные сочинения Фримля - «Король бродяг» и «Три мушкетера». С появлением звукового кино композитор стал работать в Голливуде.

Кроме оперетт, в творчестве Фримля есть музыка других жанров – симфонии, пьесы, концерты и даже джазовые произведения.

«Ковент-Гарден» в Лондоне открылся 7 декабря 1732 года. Инициатором создания королевского театра стал режиссер и импресарио Джон Рич. Перед премьерным спектаклем актеры торжественно внесли его в зал на руках. Первой постановкой стала пьеса Уильяма Конгрива «Так поступают в свете». Через два года в Ковент-Гардене показали первый в Англии балет – «Пигмалион».

Некоторое время театром руководил Гендель. На сцене шли его оперы - «Верный пастух», «Ариодант». Исполнение оратории «Мессия» в дни Великого поста стало традицией.

Известное всем здание на самом деле уже третье по счету. Первые два уничтожил пожар. И во время Первой, и Второй мировых войн театр использовали не по назначению: сначала как склад, а затем как танцевальный зал. Лишь в 1946 году Ковент-Гарден возродился. Сезон открыли «Спящей красавицей» Чайковского.

7 декабря 2007 года – день рождения Российской академии радио. Основатели академии - медиа-менеджеры, оказавшие большое влияние на развитие радиовещания в России. Главная цель организации - укрепление позиций радио-индустрии, отстаивание интересов вещателей. Несмотря на конкуренцию друг с другом, руководители радиостанций могут совместно решать важные вопросы и принимать значимые решения. Все участники организации носят почетное звание «Академик Российской Академии Радио».