«Этот день как дата». 6 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 06.12.2019

Поэт, композитор Айра Гершвин, брат Джорджа Гершвина, появился на свет 6 декабря 1896 года. Долгое время братья творили вместе. Вместе они создали несколько прекрасных постановок для Бродвея и получили Пулитцеровскую премию за мюзикл «О тебе я пою». Самое известное их сочинение – опера «Порги и Бесс». Писали они также музыку к фильмам. Какое-то время Айра сочинял под псевдонимом - Артур Фрэнсис. Смерть Джорджа в 1937 году стала трагедией для Айры: он практически перестал сочинять.

Через три года Айра Гершвин вернулся к работе и продолжил писать музыку к фильмам. Он сотрудничал с композиторами Куртом Вайлем, Джеромом Керном. Одной из последних известных его работ стала музыка к фильму 54-го года «Звезда родилась». А тандем с композитором Артуром Шварцем был неудачным. Их совместная постановка «Парк-авеню» провалилась на Бродвее и стала последней для Айры Гершвина. Имя композитора увековечено на Аллее Славы в Голливуде.

Он считал себя практически другом и ровесником композиторов прошлого. 6 декабря 1929 года, девяносто лет назад, родился выдающийся австрийский дирижёр, виолончелист, исследователь и музыкальный писатель Николаус Арнонкур. Одна из самых известных его работ называется «Мои современники Бах, Моцарт, Монтеверди».

Потомок древнего аристократического рода, он родился в Берлине. После войны Арнонкур поступил в Венскую консерваторию. Там музыкант основал свой студенческий коллектив. Талантливого струнника заметил сам маэстро Караян и пригласил в Венский симфонический оркестр. Но Николаус мечтал о старинной музыке, и вскоре создал собственный ансамбль - «Concentus Musicus» (Музыкальное согласие). В нем он играл на барочной виолончели и виоле да гамба. Дирижер часто сотрудничал и с другими оркестрами, включая Консертгебау. Иногда он исполнял более современные композиции - музыку Гершвина, Штрауса. Арнонкур удостоен премии «Грэмми» и входит в список двадцати лучших дирижеров всех времен. Дирижер прожил 86 лет и умер после тяжелой болезни в кругу своей семьи.