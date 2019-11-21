«Этот день как дата». 5 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 05.12.2019

Юлия Лежнева, лауреат международных конкурсов, родилась 5 декабря 1989 года. Лежнева – одна из немногих оперных певиц, добившаяся мировой славы в юном возрасте. Певица дебютировала в шестнадцать лет в «Реквиеме» Моцарта, а в двадцать три получила Гран-при на международном оперном конкурсе Елены Образцовой.

Юлия Лежнева успешно гастролирует за рубежом, выступает в Альберт-Холле, в театре Елисейских Полей, Берлинской и Дрезденской государственных операх, Венском Концертхаусе. В европейской прессе неизменно отмечают ее талант, безупречную технику и красоту голоса. Певица выпустила несколько сольных альбомов. Большим успехом пользуется ее совместная работа с дирижером Михаилом Антоненко. Музыканты записали диск с редкой музыкой композитора восемнадцатого века Карла Генриха Грауна.

5 декабря 1946 года родился знаменитый тенор Хосе Каррерас. Лучшие театры мира мечтали сотрудничать с ним. Талант Каррераса первой оценила Монтсеррат Кабалье. «Я счастлива, что заметила этот бриллиант и помогла миру его увидеть», — сказала она о певце. Благодаря Кабалье Каррерас дебютировал на большой сцене – в заглавной роли в опере «Лукрециа Борджиа». Впоследствии он не раз выступал в дуэте с оперной дивой.

Каррерас был вынужден прервать блестящую карьеру на год из-за тяжелой болезни. Ее певец сумел победить и с новыми силами приступил к работе. Возвращение на сцену ознаменовалось совместным концертом с Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. «Уникальный голос. Может быть, самый красивый и страстный тенор, который я слышал в своей жизни», - сказал о Кареррасе дирижер Герберт фон Караян.

Вероника Дударова, первая в России женщина-дирижер, родилась 5 декабря 1916 года. Более пятидесяти лет она работала с крупнейшими оркестрами. Благодаря этому даже попала в «Книгу рекордов Гиннесса». Тридцать лет она руководила Московским государственным академическим симфоническим оркестром. Коллектив под управлением Дударовой исполнил произведения в разных стилях - от музыки барокко до современной симфонической. В честь Вероники Борисовны ученые назвали небольшой астероид.