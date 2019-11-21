«Этот день как дата». 4 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 04.12.2019

Народный артист России, композитор Роман Леденёв родился 4 декабря 1930 года.

Любимой темой для сочинений композитора стала русская природа и ее красота. Отсюда и названия его произведений - «Русь — зелёная и белоснежная», «Летние ноктюрны», «Русские картины». Увядание и пробуждение природы Леденёв показал разными музыкальными приемами в масштабном цикле «Времена года».

Большое влияние на композитора оказало творчество Георгия Свиридова, с которым Леденёв был знаком. Он даже закончил несколько его произведений. Свиридову Роман Семёнович посвятил симфонический триптих.

Долгое время Леденёв работал в кинематографе и сотрудничал с режиссером Ларисой Шепитько. Среди фильмов, в которых звучит его музыка - «Вся королевская рать», «Крылья», «Зной». Среди сочинений Романа Леденёва - балет «Сказка о зелёных шарах».

Поэт-песенник Симон Осиашвили родился 4 декабря 1952 года. «Я счастливый человек, - говорит композитор. - Потому что в моей жизни есть огромная радость – радость рождения песни».

Песню Симона Осиашвили «Жизнь» первой исполнила София Ротару. С тех пор композитор написал более пятисот песен для звезд российской эстрады. Симон Осиашвили выступает и сольно, с собственными песнями. Поэт издал несколько сборников.