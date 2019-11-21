«Этот день как дата». 3 декабря

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 03.12.2019

Испанский композитор Антонио Солер, современник и ученик Доменико Скарлатти, родился 3 декабря 1729 года. Оба композитора служили в Эскориале – дворце-монастыре в Испании – и познакомились там же.

Долгое время о творчестве Солера было мало что известно. Только в двадцатом веке, когда в архивах дворца обнаружили рукописи его сочинений, о композиторе наконец узнали. Помимо духовной музыки, кантат и гимнов, в библиотеке Эскориала ученые нашли песни, а также мелодии к спектаклям. Среди них - музыка к комедии известного писателя эпохи барокко Кальдерона - «Дочь воздуха».

Как и Скарлатти, Солер писал много клавирных сонат. В ярких, мелодичных сочинениях легко угадать мотивы народной испанской музыки. Ей вдохновлялся композитор. Одно из самых известных таких произведений называется «Фонданго».

3 декабря 1596 года родился Николо Амати – самый знаменитый представитель династии скрипичных мастеров. Николо – внук Андреа Амати, которому приписывают изобретение скрипки. Николо же довел до совершенства творение деда. Он увеличил размер корпуса и нашел сорта дерева, по-особому передающие звук. Помимо скрипок, Амати создавал виолончели. Созданные им инструменты до сих пор высоко ценятся. Делать скрипки у Амати учились Николо Паганини и мастер Андреа Гварнери.

Антон Веберн, представитель модернистской «Новой венской школы», родился 3 декабря 1883 года.

В юности композитор работал в оперетте, но относился к легкой музыке с неприязнью. Для творчества Веберна характерна строгость, лаконичность, отсутствие сильных выразительных средств и контрастов. Расцвет карьеры композитора пришелся на предвоенный период. В 20-х, 30-х годах он писал оркестровые пьесы, духовную музыку, симфонии, кантаты, песни для голоса с оркестром.

Веберн успел поработать на должности дирижера, преподавал. Однако после прихода нацистов к власти больше не смог свободно сочинять.

Жизнь Веберна окончилась трагически – после войны его по ошибке застрелил американский солдат. Авангардная музыка композитора повлияла на творчество Софьи Губайдулиной, Альфреда Шнитке, Игоря Стравинского.