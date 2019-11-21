«Этот день как дата». 2 декабря

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 02.12.2019

«Божественная», как называли ее поклонники, оперная дива Мария Каллас родилась 2 декабря 1923 года. По выражению критиков, в ее исполнении «трели и гаммы выражали радость, беспокойство или тоску».

Дебют будущей оперной дивы состоялся в осажденных немцами Афинах. Певица исполнила партию в опере Пуччини «Тоска». Сама Каллас «истинным началом карьеры и самой большой удачей» жизни называла встречу с дирижером Туллио Серафином. С его помощью певица выступила в амфитеатре «Арена ди Верона». Главная роль в опере Понкьелли «Джоконда» принесла ей успех у широкой публики.

Следующими на большой сцене Каллас исполнила партии в великих операх - «Турандот» Пуччини, «Тристан и Изольда» Вагнера, «Аида» Верди, «Норма» Беллини. Артистка виртуозно владела голосом и пела в разных диапазонах – от колоратурного до меццо-сопрано. Закат карьеры Каллас случился в семидесятых годах. Смерть дивы окутана тайной. Существует даже теория заговора. Завещание Каллас так и не было найдено.

Премьера самой популярной оперы Камиля Сен-Санса на библейский сюжет - «Самсон и Далила» - прошла 2 декабря 1877 года в Германии.

Опера долго не могла «дойти» до сцены, пока партитуру не увидел Ференц Лист. Он предложил поставить ее в Веймаре, где служил при дворе. Музыкант сам дирижировал премьерой.

На родине Сен-Санса осуществить постановку оказалось непросто. В главной женской роли автор видел певицу Полину Виардо. Ей же он и посвятил произведение. Виардо и Сен-Санс даже устроили домашнее представление - специально для дирекции парижской оперы. Но усилия были напрасны. В главном театре Франции зрители увидели «Самсона и Далилу» только спустя пятнадцать лет после премьеры. А в Англии и Соединенных Штатах постановка шла в виде оратории. В этих странах изображение на сцене библейских персонажей не приветствовалось.

2 декабря 1899 года родился Джон Барбиролли – итальянец, работавший с легендарными коллективами. Он выступал с Лондонским и Шотландским симфоническими оркестрами, руководил Нью-Йоркским филармоническим, возглавил и прославил на весь мир «Оркестр Халле». Коллектив пользуется популярностью по сей день.

Под управлением Барбиролли впервые прозвучали Скрипичный концерт и Симфония-реквием Бенджамина Бриттена. Несколько сочинений разных композиторов, в том числе Генри Пёрселла, дирижер переложил для струнного оркестра.