«Этот день как дата». 1 декабря

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 01.12.2019

1 декабря 1729 года на свет появился композитор Джузеппе Сарти. Итальянец положил начало развитию оперы в Дании и обогатил русскую духовную музыку.

Первая постановка Сарти в Италии называлась «Помпей в Армении», а славу молодому автору принесла опера «Король-пастух». После успеха этого спектакля композитора позвали в Данию. Долгое время Сарти руководил итальянской труппой в северной стране, сочинял оперы, а также зингшпили. После финансовых неудач труппа обанкротилась, и Сарти вернулся в Италию. В следующие годы его слава достигла пика - оперы композитора шли на сценах ведущих театров Европы.

Через несколько лет творческая карьера итальянца вновь сделала виток. В Петербург на должность капельмейстера композитора пригласила Екатерина Вторая. На службе в Российской империи Сарти провел почти четверть века. Из-за интриг оперной труппы на какое-то время он отошел от двора и работал в южных имениях Григория Потёмкина. В Российской Империи Сарти создал множество произведений: оперы, балеты, духовную музыку. Он же сочинил музыку для спектакля Екатерины Второй - «Начальное управление Олега».

Франц Ксавер Рихтер, композитор, певец, дирижер родился 1 декабря 1709 года в Страсбурге. Его творчество относится к так называемой «мангеймскойшколе». Это течение заложило основу жанра симфонии и стало переходом от барокко к классицизму. Рихтер написал больше пятидесяти симфоний, оратории, реквиемы, мессы.

1 декабря 1800 года в Лейпциге открылось одно из старейших музыкальных издательств в мире. Его основали композитор Франц Хоффмайстер, друг Моцарта, и органист Амброзиус Кюнель. В первые годы контора выпустила собрание клавирных и органных сочинений Баха, квартетов Гайдна и Моцарта, часть произведений Бетховена. Издания отличались прекрасным качеством. Организация несколько раз меняла владельцев. Она существует по сей день и носит имя Карла Фридриха Петерса.