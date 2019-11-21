«Этот день как дата». 30 ноября

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 30.11.2019

Автор музыки к известным фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, композитор Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года.

Всю жизнь Артемьев увлекался электронной музыкой. Композитор создал первые композиции для нового изобретения - музыкального синтезатора А ЭН ЭС. Это были электронные пьесы «В космосе», «Звездный ноктюрн», «Этюд».

Артемьев писал песни-баллады, песни-поэмы, сочинял масштабные произведения в авангардном стиле. Среди них - оратория «Я убит подо Ржевом», симфоническая сюита «Хороводы».

В кинематографе необычная музыка Артемьева впервые прозвучала в ленте «Мечте навстречу». Вскоре его талант оценил режиссер Тарковский. Так началась их совместная работа в фильмах «Солярис», «Сталкер», «Зеркало». Музыка Артемьева звучала в фильмах на классический сюжет - «Раба любви», «Сибирский цирюльник», в голливудских картинах. Кино, по признанию Артемьева, стало для него «прекрасной лабораторией для разнообразных творческих экспериментов».

30 ноября 1859 года родился русский композитор и пианист Сергей Ляпунов, изучавший русскую музыкальную культуру. Он путешествовал в губернии и записывал народные песни, которые составили целый сборник. Некоторые из фольклорных композиций музыкант переработал. Среди фортепианных произведений Ляпунова наиболее известны «Двенадцать этюдов высшего мастерства». Их он посвятил памяти Ференца Листа. Композитор занимался и общественной деятельностью, преподавал. В начале двадцатого века Сергей Ляпунов эмигрировал в Париж. Там под его руководством изучали музыку русские эмигранты.

Композитор, соавтор знаменитых советских песен Даниил Покрасс родился 30 ноября 1905 года. Лучшие творения он написал совместно с братом – Дмитрием Покрассом. Песни «Если завтра война», «Три танкиста», «Москва майская» стали популярны по всей стране. А песня «Дан приказ – ему на Запад» в исполнении Леонида Утёсова не только полюбилась народу, но и послужила вдохновением для живописцев и скульпторов. Яркие, мажорные мелодии с динамичными интонациями стали настоящим отражением событий военного времени.