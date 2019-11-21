«Этот день как дата». 29 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 29.11.2019

Итальянский композитор Гаэтано Доницетти, основоположник стиля бельканто, автор «Любовного напитка», «Лючии ди Ламмермур», родился 29 ноября 1797 года.

Он обрел славу как несравненный оперный композитор. Первая же его постановка - «Энрико ди Боргонья» - так понравилась венецианскому театру, что музыкант получил сразу несколько новых заказов. В начале карьеры его сравнивали с «оперными королями» того времени – Беллини и Россини. Доницетти сочинял с невероятной скоростью, и всего написал около семидесяти опер. «Знаешь ли мой девиз? Быстро! Быть может, это и недостойно одобрения, но то, что я сделал хорошо, всегда было сделано быстро», – писал композитор своему другу, либбретисту Джакомо Саккеро.

Произведения Доницетти очень разнообразны по стилю. Это и мелодрамы, и комические оперы, и даже исторические драмы - например, «Мария Стюарт». В конце жизни музыкант получил престижное звание придворного композитора в Вене. Последним его произведением стала опера «Катарина Корнаро».

29 ноября 2002 года в Москве оперой Римского-Корсакова «Снегурочка» открылась Новая сцена Большого театра. По размеру зал уступает исторической сцене, но так же роскошно украшен. В его оформлении присутствуют мрамор, мозаика, наборные паркетные полы. Люстра расписана по эскизам знаменитого художника Льва Бакста.

Новая сцена отличается высоким уровнем технического оснащения. По замыслу режиссера она может легко перемещаться, подниматься или опускаться. У площадки есть и собственная студия, оборудованная для записи. Таким образом, спектакли можно видеть в прямом эфире.

Сейчас на Новой сцене идут многие постановки Большого театра. Кроме того, в зале проходят гастроли музыкальных коллективов со всего мира.