«Этот день как дата». 28 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 28.11.2019

Выдающийся композитор, пианист, общественный деятель и педагог Антон Рубинштейн родился 28 ноября 1829 года. Именно по его инициативе в России появилась Первая консерватория и Русское Музыкальное общество. У Рубинштейна учился Чайковский. Поклонником таланта композитора был гений фортепианной музыки Ференц Лист.

Сергей Рахманинов вспоминал: «Рубинштейн был воистину несравненен, может быть даже и потому, что был полон человеческих порывов, а его исполнение — далёким от совершенства машины». По признанию Рахманинова, Рубинштейн иногда делал промахи в исполнении, но любые неточности придавали шарм его выступлению. Он блестяще импровизировал.

Концерты Антона Рубинштейна в США были настолько успешны, что впоследствии музыкант позволил себе заниматься только сочинительством. Творческое наследие Рубинштейна огромно и включает оперы, симфонии, фортепианные пьесы. Помимо крупных сочинений, он написал около двухсот романсов.

Александр Кастальский, выдающийся русский композитор, родился 28 ноября 1856 года. Он писал много духовной музыки. В церковных сочинениях Кастальский избегал западного, светского влияния и вдохновлялся древнерусскими традициями.

Как написал музыковед Борис Асафьев, «Каждое хоровое произведение Кастальского — это новая гамма звуко-света и звуко-тени, новый «тон» — мягкий или мужественно-сильный, <…> однокрасочный или роскошно-переливчатый. <…> Народился <…> стиль, в котором богатейшее мелодическое наследие прошлого дало новые пышные всходы».

После революции Кастальский написал несколько произведений на советскую тему: «Гимн труду», «Красная Русь» и несколько других.

«Версаль, запечатленный в звуках…» - так критики называли музыку основателя французской национальной оперы Жана Батиста Люлли. Композитор, сделавший блестящую карьеру при французском дворе, родился в итальянской Флоренции 28 ноября 1632 года. Ему посчастливилось попасть на службу к сестре Людовика Четырнадцатого. Люлли долго обучался музыке и со временем получил должность придворного композитора.

Долгое время ни один спектакль в Версале не обходился без него. Людовик настолько ценил музыканта, что издал особый приказ. Никто, кроме Люлли, не имел права сочинять для спектакля более двух арий. «Король-Солнце» сам принимал участие в балетных постановках композитора. Жан-Батист сотрудничал с Мольером и писал музыку к его пьесам, сочинил оперы «Кадм и Гермиона», «Альцеста», «Тезей», «Амадис», «Армида». Люлли создал Королевскую академию музыки, которая в дальнейшем превратилась в знаменитый театр Гранд-Опера.