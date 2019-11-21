«Этот день как дата». 27 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 27.11.2019

Русский композитор, автор романсов и песен Александр Варламов родился 27 ноября 1801 года. «Красный сарафан», «Вверх по Волге», «Не шумите, ветры буйные» - в девятнадцатом веке его романсы стали очень популярными.

У Варламова не было денег на музыкальное образование, и он самостоятельно выучился играть на скрипке. В 9 лет Александр поступил в певческую капеллу Петербурга, где учился музыке у выдающегося композитора Дмитрия Бортнянского. Учителя Варламов всегда с благодарностью вспоминал в письмах и записях. После образовательного путешествия в Голландию Варламов сам становится преподавателем. В числе прочих он обучал певчих Преображенского и Семеновского полков.

Александр Варламов – один из первых композиторов, писавших музыку на стихи русских поэтов: Лермонтова, Пушкина, Дельвига, Жуковского. Так родились знаменитые романсы: «Белеет парус одинокий», «На заре ты ее не буди». Нередко композитор сам исполнял собственные сочинения. Александр Варламов также создал два балета, поставленные на сцене Большого театра, и издал учебное пособие «Школа пения».

«Музыке нужна душа», — писал композитор, — «а у русского она есть, доказательство — наши народные песни».

Шарль Кёклен – французский композитор, один из основателей Независимого музыкального общества, появился на свет 27 ноября 1867 года. Кёклен горячо поддерживал творчество молодых композиторов. В начале двадцатого века он возглавлял французский отдел Международного общества современной музыки.

Среди произведений композитора – опера, несколько балетов, симфонические и камерные сочинения, фортепианные пьесы, романсы. Кёклен приобрел большую известность как автор критических статей. Он написал «Трактат об оркестровке». Пособие состоит из четырех томов.

27 ноября 1938 года в Колонном зале Дома Союзов дебютировал Государственный джаз-оркестр СССР. В этот вечер Валентина Батищева впервые исполнила на сцене песню «Катюша».

Предполагалось, что оркестр будет исполнять мелодии в оригинальном стиле - симфоджаз. В оркестр добавили особые инструменты - гитары и банджо. Музыкальным руководителем стал дирижер Виктор Кнушевицкий. Репертуар коллектива подбирали прогрессивные композиторы того времени – Александр Цфасман, Исаак Дунаевский, Дмитрий Шостакович, братья Покрасс. Оркестр участвовал в новогоднем концерте в Кремле, где исполнял интерпретации сочинений Рахманинова и Шостаковича. Коллектив существовал до начала Великой Отечественной войны. В 41-м году его участники отправились на фронт и почти в полном составе погибли.