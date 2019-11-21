«Этот день как дата». 26 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 26.11.2019

Композитор, любимый пианист американской политической элиты Эрл Уайлд родился 26 ноября 1915 года. На протяжении карьеры Уайлд сотрудничал с Белым домом. В разные годы на концертах пианиста присутствовали шесть американских президентов. Музыкант выступал на инаугурации Джона Кеннеди. Во время Второй мировой войны сопровождал в поездках Элеонору Рузвельт, играя перед ее выступлениями гимн США.

Пианист виртуозно исполнял произведения Ференца Листа. На весь мир его прославило исполнение сочинений еще двух композиторов - Сергея Рахманинова и Джорджа Гершвина. Уайлд аккомпанировал Марии Каллас, Марио Ланца.

Эрл Уайлд – первый в мире пианист, выступления которого зрители увидели в Интернете. Поразительным стал концерт Уайлда, исполненный им в честь собственного 90-летия. Наизусть пианист сыграл восемь произведений.

Юджин Истомин, или, по-русски, Евгений, обладатель «Грэмми» за лучшее исполнение камерной музыки, родился 26 ноября 1925 года. Американский пианист русского происхождения стал звездой в сороковых годах. В молодости он дебютировал со знаменитым Филадельфийским оркестром. Пианист часто выступал в дуэтах и в составе ансамблей. В середине века Истомин гастролировал в СССР, исполнял музыку Гайдна, Стравинского, Шопена, Шуберта.