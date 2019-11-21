«Этот день как дата». 25 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 25.11.2019

Композитор, пианист Сергей Танеев родился 25 ноября 1856 года. Он внес огромный вклад в распространение классической музыки среди широких слоев населения. Танеев стал одним из основателей Народной консерватории. Целью учреждения было обучение простых людей музыке.

Талант Танеева высоко ценил его учитель – Петр Ильич Чайковский. По его рекомендации Танеев несколько лет проработал директором Московской консерватории. Молодому пианисту Чайковский доверил премьерное исполнение в Москве своего Первого концерта для фортепиано с оркестром. В дальнейшем Танеев доработал и сыграл Второй и Третий фортепианные концерты Петра Ильича.

Сергей Танеев сочинял камерные произведения, кантаты, хоровую музыку, симфонии, романсы. Его авторству принадлежит опера на античный сюжет «Орестея». Танеев написал множество трудов в области музыковедения, которые высоко ценятся не только в России, но и в Европе. Композитор прославился и как блестящий педагог. Среди его учеников - Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Рэйнгольд Глиэр.

Разносторонний музыкант, руководитель известного коллектива «Musica viva» Александр Рудин родился 25 ноября 1960 года. Александр Израилевич – инициатор собственных проектов, которые пользуются большим успехом. Среди них - циклы «Музыкальные собрания в доме Третьяковых», «Серебряная классика», «Шедевры и премьеры». Виолончелист увлекается как старинной музыкой, так и современной. При участии Александра Рудина на сцене впервые прозвучали малоизвестные произведения Баха, Сальери, Козловского, а также сочинения композиторов нового времени: Сильвестрова, Артёмова, Пярта. Как приглашенный дирижер, Рудин работал на концертах с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, Венским филармоническим, оркестром Баварской оперы, Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, Российским Национальным и многими другими. Помимо основной деятельности, музыкант проводит мастер-классы и преподает в Московской консерватории.

Певица Прасковья Бартенева родилась 25 ноября 1811 года. Современники приходили в восторг от уникального голоса девушки и называли ее «московским соловьем». Бартенева стала «звездой» своего времени, исполняя арии, романсы и народные песни на балах и в салонах. Именно она первой исполнила романс Алябьева «Соловей».

Однажды голос Бартеневой услышала императрица Александра Федоровна – супруга Александра Третьего – и пришла в восхищение. Певица получила статус камер-фрейлины и переехала в Петербург.

Таланту Бартеневой посвящали стихи знаменитые поэты, с которыми она была знакома.

Слышу ли голос твой

Звонкий и ласковый,

Как птичка в клетке,

Сердце запрыгает -

так начинается одно из произведений Лермонтова, обращенное к ней.

Пушкин сделал в альбоме певицы такую запись: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — гармония».