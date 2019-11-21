«Этот день как дата». 22 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 22.11.2019

Композитор, пианист и дирижер Эдвард Бенджамин Бриттен посвятил талант возрождению английской оперы. Он родился 22 ноября 1913 года. В произведениях Бриттен сочетал традиции классического барокко с влиянием современных ему композиторов: Шостаковича, Дебюсси, Стравинского, Хиндемита. Собственным творчеством Бриттен старался привлечь внимание детей к музыке. «Вариации и фуга на тему Пёрселла» знакомит со звучанием разных музыкальных инструментов. А спектакль «Давайте делать оперу» можно назвать интерактивным – в представлении могут поучаствовать сами зрители.

Композитор неоднократно приезжал в Россию и вдохновлялся ее культурой. Бриттен создал цикл песен на слова Пушкина и «Третью виолончельную сюиту» с использованием русских народных мелодий. Дмитрию Шостаковичу Бриттен посвятил произведение «Блудный сын», а тот, в свою очередь, написал в честь него 14-ю симфонию.

22 ноября 1928 года в парижской Гранд-опера Ида Рубинштейн впервые станцевала хореографическую поэму Мориса Равеля «Болеро». В разные годы главную партию в балете исполняли Майя Плисецкая, Илзе Лиепа, и даже мужчина - Хорхе Донн. Декорации разнились. Неизменным оставался пленительный танец персонажа в окружении поклонников.

Произведение Равель создавал по просьбе самой Рубинштейн к ее юбилейному вечеру. Актриса желала показать свой талант в сценке на тему Испании. Сочинение композитор написал на основе жанров народной музыки этой страны: болеро и сортсико. Оно отличается четким барабанным ритмом и эмоциональной, яркой оркестровкой. Хотя сам Равель больших надежд на композицию не возлагал и считал ее легкой музыкой, на сцене она прошла с грандиозным успехом. «Чудом композиторского мастерства» назвал «Болеро» Сергей Прокофьев. До сих пор «Болеро» - одно из самых популярных произведений для исполнения как на сцене, так и в кинематографе.

Поэт-песенник Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Студенческие годы поэта пришлись на военное время, именно тогда он начал сочинять. В стихах отразились непростые судьбы друзей и знакомых.

Знаменитые хиты, звучащие на сцене уже несколько десятков лет, он создал в тандеме с супругой, композитором Александрой Пахмутовой. Первой песней, созданной вместе с Александрой Пахмутовой, стала «Лодочка моторная». С тех пор творчество супругов неотделимо друг от друга. «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда» - лишь немногие из их совместных произведений, ставших легендами.

Песни на стихи Добронравова и музыку Пахмутовой исполняли все звезды эстрады: Анна Герман, Людмила Зыкина, Лев Лещенко и другие. На слова Добронравова писали музыку Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Евгений Мартынов, Муслим Магомаев.