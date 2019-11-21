«Этот день как дата». 21 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 21.11.2019

Премьера Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялась 21 ноября 1937 года в Ленинградской филармонии. Произведение стало своеобразным откликом на обвинения советской власти. В подзаголовке Шостакович так и указал: «Ответ советского художника на справедливую критику». Правительство требовало от композитора изменить музыкальный стиль и адаптировать его под советские реалии.

Симфония произвела настоящий фурор. Она понравилась и критикам, и обычной публике. Шостакович так описал смысл произведения: «Тема моей симфонии — становление личности... Через ряд трагических конфликтов, большой внутренней борьбы утверждается оптимизм как мировоззрение».

21 ноября 1877 года мир узнал о чудесном изобретении для записи звука - фонографе.

Создал его предприниматель Томас Эдисон. Мастер представил инструмент широкой публике, и аппарат воспроизвел записанную песню. «Никогда в жизни я ещё не был так ошеломлён», - сказал изобретатель, поразившись успешной работе фонографа. Инструмент считали диковинкой, и подчас подозревали автора в обмане.

Предприниматель предлагал разные идеи для использования фонографа: запись писем и речей, музыки, книг, обучение. Разработку даже пытались применить при создании говорящих игрушек. Позже на основе аппарата изобрели граммофон и патефон. Одним из первых фонограф при записи пластинки использовал знаменитый Энрико Карузо.

«Моя песня – это я», - говорил о своем творчестве знаменитый советский композитор-песенник, скрипач, пианист Ян Френкель. Он родился 21 ноября 1920 года. Настоящей легендой стала его песня «Журавли» на стихи поэта Расула Гамзатова. Это была последняя песня, записанная и исполненная певцом Марком Бернесом. Птицы превратились в символ погибших солдат и стали идейной основой для создания мемориалов. Журавль служит эмблемой ежегодного движения «Бессмертный полк».

Талант композитора раскрывался в разных жанрах. Он писал танцевальную, оркестровую музыку, музыку к кинофильмам и спектаклям. Песни Френкеля на сцене исполняли Анна Герман, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Людмила Зыкина.