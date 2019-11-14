«Этот день как дата». 20 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 20.11.2019

Легенда балета, хореограф, актриса Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года. Она обучалась балету в тяжелые военные годы, и после окончания училища попала в труппу Большого театра. На его сцене прима почти сорок лет исполняла ведущие партии. Первыми из них стали Мазурка в «Шопениане», Маша в «Щелкунчике», затем последовали Жизель, Раймонда. В следующие годы репертуар постоянно расширялся.

Целой эпохой стало сотрудничество Майи Плисецкой со знаменитым мужем – композитором Родионом Щедриным. Несколько балетов с его музыкой было поставлено специально для нее: «Кармен-сюита», «Айседора», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». К своим произведениям Щедрин непременно добавлял – «Майе Плисецкой, всегда», или «Майе Плисецкой, неизменно». Полувековой юбилей на сцене Майя Михайловна также отметила, исполнив во Франции главную партию в премьерном спектакле - балете «Безумная из Шайо» на музыку Щедрина.

Как хореограф Плисецкая поставила несколько спектаклей в Римском театре оперы и балета, в Национальном балете Испании.

Несколько лет назад в Москве установили памятник Майе Плисецкой в сквере, названном в честь балерины.

Советский и российский певец Ренат Ибрагимов, которого итальянская пресса окрестила «Русским Паваротти», родился 20 ноября 1947 года. Вокальный талант Ренат Исламович проявлял в разных жанрах – от эстрадных и народных песен до оперных арий и романсов. Первых успехов он добился в ансамбле песни и пляски Приволжского военного округа. Затем вокалист решил выступать сольно. Несколько лет он исполнял ведущие оперные партии в Татарском академическом театре оперы и балета. Ренат Ибрагимов выпустил около сорока альбомов.

Сергей Пол у нин, самый молодой премьер в истории лондонского Королевского балета, празднует в этом году круглую дату - тридцать лет. Он появился на свет 20 ноября 1989 года.

Полунин родился в Херсоне. Благодаря упорному труду и победе в конкурсах получил возможность обучаться в Лондоне. Карьера артиста была стремительной. Несмотря на признанный талант, за Полуниным закрепилась слава человека с непростым характером. Нередко его имя упоминается в связи со скандалами в театральном мире.

Неожиданно покинув труппу в Лондоне, танцовщик переехал в Россию и сразу получил несколько новых предложений. Он стал премьером в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Одновременно Полунин состоял на должности солиста Новосибирского театра оперы и балета. Чуть позже танцовщик перешел в Баварский государственный балет.

Творческие поиски артиста всегда сопровождал ажиотаж. Сергей Полунин не покидает сферу классического балета, но завоевывает поклонников и в других сферах деятельности - преподает, снимается в кино, видеоклипах.