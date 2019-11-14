«Этот день как дата». 18 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 18.11.2019

Основоположник немецкой романтической оперы Карл Мария фон Вебер родился 18-го (или, по другим сведениям, – 19-го) ноября 1786 года. Сам Вебер так писал о жанре оперы в Германии: «По совести говоря, дела с немецкой оперой обстоят весьма плачевно, она страдает судорогами и не может твердо стоять на ногах… В надежде украсить ее напяливают на нее то французский, то итальянский кафтан». Вебер руководил Оперным театром в Праге, музыкальным театром в Дрездене. Везде предпочитал видеть на сцене немецкие и французские оперы вместо популярных итальянских. Несколько крупных произведений – оперу «Сильвана», зингшпиль «Абу-Гасан», кантаты и симфонии - он создал до своего триумфа - оперы «Вольный стрелок». Она с грандиозным успехом прошла на сценах театров Европы. Сочинением восхищались Бетховен, Берлиоз. Чуть менее известным стало его следующее сочинение - «Эврианта». Вскоре после премьеры последнего произведения – «Оберон» - композитор скончался. По именам пяти героинь опер Вебера названия получили астероиды, открытые в начале двадцатого века.

Польский пианист, композитор, сделавший не только блестящую музыкальную, но и дипломатическую карьеру, Игнаций Ян Падеревский родился 18 ноября 1860 года. Он начинал учится музыке в Польше, а профессионально занялся карьерой пианиста по совету композитора Антона Рубинштейна. Падеревский считается великолепным интерпретатором произведений Шопена и Листа. Утонченностью исполнения, яркостью и динамикой игры он восхищал и зрителей, и критиков. В конце девятнадцатого века пианист обрел мировую известность и собирал полные залы. Падеревский активно занимался политикой и три года был премьер-министром и министром иностранных дел Польши.

Юджин Орманди, дирижер, имя которого неразрывно связано с Филадельфийским симфоническим оркестром, появился на свет 18 ноября 1899 года. Целых тридцать лет жизни он возглавлял знаменитый американский коллектив, прославив его на весь мир. Карьеру дирижер начинал с должности скрипача в оркестре нью-йоркского кинотеатра. Работал и на радио, а, перебравшись в Филадельфию, однажды заменил на концерте заболевшего Артуро Тосканини. В 30-х годах возглавил Филадельфийский симфонический оркестр. Под его управлением коллектив давал более ста концертов в год, гастролируя по всему миру. У Орманди была настолько хорошая память, что он мог дирижировать без партитуры. В основном его увлекали сочинения Дворжака, Брукнера, Дебюсси, Равеля, Штрауса, Орфа, а также музыка русских композиторов. Юджин Орманди записал фортепианные концерты Сергея Рахманинова вместе с самим автором.