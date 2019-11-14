«Этот день как дата». 16 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 16.11.2019

16 ноября 1766 года родился Родольф Крейцер, имя которого в истории музыки увековечил Людвиг ванн Бетховен. Французскому скрипачу, композитору и дирижеру он посвятил знаменитую «Крейцерову сонату», хотя сам Родольф ее не исполнял. Одной из первых талант молодого музыканта заметила Мария-Антуанетта, у которой служил отец Родольфа. Императрица помогла, когда семью Крейцера постигло горе. Юноша потерял родителей, и, чтобы иметь возможность зарабатывать, получил место отца в Придворной капелле. Вскоре Родольф сочинил первые произведения, с восторгом принятые при дворе. За свою жизнь композитор сочинил сорок опер, знаменитыми стали такие его сочинения, как «Поль и Виржини», балет «Клари», 42 этюда для скрипки.

C Бетховеном Крейцер познакомился в Вене. «Его естественность и отсутствие претензий мне милее, чем лишенный внутреннего содержания внешний лоск большинства виртуозов», - так говорил о скрипаче Бетховен. А вот Крейцер глубину творчества композитора постичь не смог. Он возмущал современников вольным обращением с музыкой Бетховена: мог исполнять его симфонии не полностью, а с «сокращениями».

Родольф Крейцер сделал блестящую карьеру при дворе – долгое время был личным камер-музыкантом Наполеона Бонапарта. Занимал он также должность директора оркестра Гранд-опера и директора Королевского оркестра.

Аделаида Больская, звезда оперной сцены 19-го века, родилась 16 ноября 1863 года. Певица блистала на сцене Большого театра, куда попала благодаря Чайковскому. Композитор восхищался талантом девушки, именно ей он хотел отдать главную партию на премьере оперы «Иоланта». Однако из-за болезни Больская отказалась и уехала в Париж. Долгое время в Европе она выступала с камерным репертуаром, исполняя романсы Глинки, Рхманинова, Чайковского. Певица обрела массу поклонников и по настоянию композитора Массне с триумфом вернулась на большую сцену. Она выступила в театре Барселоны в партии Офелии.

Следом за этим Аделаида переехала в Санкт-Петербург по приглашению Мариинского театра. В знаменитой труппе она прослужила около двадцати лет. Пела в премьерных постановках «Евгения Онегина», «Садко» и «Царской невесты».

16 ноября 1908 года на свет появился Георгий Виноградов, советский певец, солист Всесоюзного радио и Государственного джаз-оркестра СССР. Один из первых он исполнил военные песни «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Хороши весной в саду цветочки», «Где ты, утро раннее». Пел он также романсы, русские народные песни. В репертуаре Виноградова были сочинения Шумана, Шуберта и Чайковского.