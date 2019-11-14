«Этот день как дата». 15 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 15.11.2019

Выдающийся пианист и дирижёр Даниэль Баренбойм родился 15 ноября 1942 года. Музыке Баренбойм учился с пяти лет, и первыми преподавателями для него стали родители. «Когда я выступаю как пианист,- говорит музыкант, - то стремлюсь видеть в рояле оркестр, а когда стою за пультом - оркестр кажется мне роялем». Расцвет карьеры Даниэля Баренбойма пришёлся на 70-е годы. Как оперный дирижер он дебютировал в «Дон Жуане» Моцарта и с тех пор в разные годы возглавлял известные во всём мире коллективы: Оркестр Парижа, Чикагский симфонический, оркестр театра «Ла Скала». Среди достижений музыканта – запись всех концертов Моцарта и Бетховена, дирижирование операми Вагнера на фестивале в Байройте, есть премий «Грэмми».

Оперный бас, звезда Мариинского театра, Осип Петров родился 15 ноября 1806 года. «Голос этот напоминал низко стелющийся звук громадного отлитого из серебра колокола», — написал о нем музыковед Михаил Львов. Осип Петров стал известнейшим исполнителем своего времени. Первые роли певец исполнял в провинции, а на большой сцене дебютировал в «Волшебной флейте» в постановке Мариинского театра. Триумфальной для Петрова стала партия Ивана Сусанина в премьере оперы Глинки «Жизнь за царя». Готовился к ней музыкант по наставлениям самого композитора. Громким успехом сопровождались выступления Петрова в партиях, написанных специально для него: Фарлафа в «Руслане и Людмиле», Лепорелло в «Каменном госте», Кочубея в «Мазепе» и других. Множество ролей он исполнил в операх итальянских композиторов.

15 ноября 1954 года в Москве, на Большой Никитской улице, открылся знаменитый монумент, любимый горожанами – памятник Чайковскому. Его создатель, скульптор Вера Мухина, планировала целую композицию с оркестром. Однако выделенного места оказалось мало. Тогда она решила изобразить Петра Ильича сидящим. Заказ на памятник правительство сделало задолго до открытия, ещё в сороковых годах, но устанавливать уже готовый монумент не спешило. Вера Игнатьевна так и не дождалась радостного события - ушла из жизни за год до открытия. Заканчивали работу над памятником ученицы Мухиной.