9 ноября

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 09.11.2019

Маленький рост и инвалидность не помешали Томасу Квастхоффу, оперному певцу, сделать блестящую карьеру и завоевать поклонников по всему миру. Вокалист родился 9 ноября 1959 года. За сорокалетнюю карьеру на сцене музыкант удостоился множества премий, включая «Грэмми». Квастхофф пел на фестивале в Зальцбурге, в Венской опере, на Транссибирском арт-фестивале Вадима Репина. Известность ему принесло исполнение цикла Шуберта «Зимний путь» в Карнеги-Холле. С тех пор на престижной сцене он появлялся постоянно. Томас Квастхофф успел поработать с Клаудио Аббадо, Владимиром Спиваковым, Даниэлем Баренбоймом.

Более полувека не сходит со сцены музыка легендарной Александры Пахмутовой. Композитор, народная артистка СССР родилась 9 ноября 1929 года. Первые мелодии она сочинила в три года, а в пять уже написала пьесу. Песни Александры Николаевны исполняли звёзды российской эстрады: Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Майя Кристалинская, Иосиф Кобзон. Среди популярных песен Пахмутовой такие хиты как «До свидания, Москва», «Горячий снег», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей». Большое количество песен композитор написала в соавторстве с мужем, поэтом Николаем Добронравовым. «Творчество Пахмутовой обладает «мелодической изюминкой, которая на сердце ложится сразу, и в сознании остается надолго», – так о таланте Александры Николаевны говорил дирижер Евгений Светланов.