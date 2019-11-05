«Этот день как дата». 5 ноября

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 05.11.2019

Пианист-виртуоз, гений импровизации Дьёрдь Цифра родился 5 ноября 1921 года. Одаренный мальчик научился играть, всего лишь наблюдая за обучением сестры. Впервые на сцену он вышел в цирке – 5-летний ребенок мог легко сочинить композицию или сыграть напетую кем-то мелодию. Вскоре Дьёрдь стал настоящей звездой и в нарушение всех правил был зачислен в Академию Ференца Листа в возрасте девяти лет. Пианист чудом сохранил жизнь в годы войны, а вот после нее пострадал. Арестованный по политическим мотивам, он получал в тюрьме тяжелую нагрузку на кисти, и с трудом восстановил работу рук. В середине 20-го века музыкант много гастролировал, организовал собственный фестиваль. Вершиной мастерства пианиста было исполнение сочинений Ференца Листа.

Скрипач, основатель Флорентийского квартета Жан Беккер родился 5 ноября 1833 года. Он удостоился первой награды уже в одиннадцать лет: за искусную игру музыканту вручили моцартовскую медаль. Беккер руководил Флорентийским квартетом более десяти лет и прославил его на всю Европу. Ансамбль выступал не только в крупных городах, но и в провинции. Специально для этого коллектива Антонин Дворжак написал десятый струнный квартет. Беккер создал и успешный семейный ансамбль – его сыновья Ганс и Хуго играли на альте и виолончели, а дочь Жанна – на фортепиано. В родном городе Беккера – немецком Мангейме - именем музыканта названа одна из улиц.

Французский певец Джо Дассен завораживал зрителей одним свои появлением на сцене. Музыкант родился 5 ноября 1938 года. Он появился на свет в Америке и долго искал в музыке свое место. Продолжительная работа и поиск особого репертуара принесли плоды. Всемирную славу певец обрел, исполняя американские песни, обработанные для французской публики. Позже Дассен стал сочинять собственные мелодии. Хиты, покорившие Францию и весь мир, он выпускал в тандеме с продюсером Жаком Пле, с которым дружил всю жизнь.