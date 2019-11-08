«Этот день как дата». 8 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 08.11.2019

Автор знаменитой оперы «Декабристы» — советский композитор Юрий Шапорин родился 8 ноября 1887 года. «Декабристов» он писал целых 33 года. Многие произведения Юрий Шапорин создавал, вдохновляясь русской литературой. На слова Блока, с которым дружил, Шапорин сочинил симфонию-кантату «На поле Куликовом», ораторию «Доколе соколу кружить?». Цикл романсов — «Далёкая юность», «Память сердца», «Заклинание», «Под небом голубым» — он создал на стихи русских поэтов. Около ста произведений Юрий Шапорин написал для спектаклей и кинофильмов. А среди учеников Юрия Александровича — Родион Щедрин, Евгений Светланов, Эдуард Артемьев.

В жанре музыкальных мистификаций творил Михаил Гольдштейн. Советский скрипач и композитор родился 8 ноября 1917 года. Необычный композиторский стиль Гольдштейна являет собой будто бы случайно обнаруженное сочинение не известного до этого автора. Именно такой стала Симфония № 21 Овсянико-Куликовского, написанная на самом деле Гольдштейном. Авторство он приписал помещику, жившему на рубеже 18-19-х веков. «Обман» разоблачили только в 1959 году. Собственные произведения Гольдштейн приписывал и другим музыкантам. Долгое время его Концерт для альта с оркестром считался сочинением скрипача Ивана Хандошкина, а «Экспромт» — композитора Милия Балакирева.

Актриса Вера Комиссаржевская сыграла более полусотни ролей в спектаклях, прежде чем обрела грандиозный успех благодаря пьесам Чехова и Островского. Звезда русского драматического театра родилась 8 ноября 1864 года. С детства маленькая Вера проводила часы за кулисами и с тех пор навсегда полюбила театр. Лариса в «Бесприданнице» и Нина в «Чайке» стали «визитной карточкой» Веры Фёдоровны. А артистическая карьера началась со случайной замены в спектакле начинающего режиссера Станиславского. Став успешной актрисой, она решила сменить деятельность и открыла собственный театр в Петербурге. Но во главе продержалась недолго. Творческого тандема у Комиссаржевской не сложилось ни с режиссером спектаклей Мейерхольдом, ни с поэтом Брюсовым. Актриса покинула театр и вернулась на сцену, но скоропостижно скончалась во время гастролей.