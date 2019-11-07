«Этот день как дата». 7 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 07.11.2019

Гитарист, певец, композитор и музыкальный мастер Луиджи Ринальдо Леньяни родился 7 ноября 1790 года. Музыкант дебютировал на сцене как певец в операх Доницетти и Россини. Но всю жизнь посвятил гитаре, создав более двухсот произведений для этого инструмента. Виртуозными, эмоциональными выступлениями Леньяни восхищалась публика по всей Европе. Музыкант исполнял песни, аккомпанируя себе на концертах. На склоне лет он вернулся в родную Равенну, чтобы заниматься производством гитар и скрипок. Некоторые из его инструментов по сей день находятся в музейных и частных коллекциях.

Основатель венгерской национальной оперы, автор гимна Венгрии, композитор, дирижер и пианист Ференц Эркель родился 7 ноября 1810 года. В своих операх Эркель стремился сочетать традиционную музыку родной страны с мировым музыкальным опытом. Публика горячо приветствовала оперу «Мария Батори». Её считают первой национальной венгерской оперой. Вторая, «Ласло Хуньяди» (ударение), была ещё более успешна.

Очередное масштабное творение — оперу «Бан Банк» — композитор создал спустя девять лет. А следующие оперы, говорят, сочинял вместе с сыновьями. Композитор обогатил музыкальную и общественную жизнь Венгрии 19 века. Дирижёр и руководитель Венгерского национального театра, , Директор музыкальной академии — лишь немногие из должностей, которые занимал Эркель. Он близко общался с другим Ференцем — Листом. Пианист дирижировал одной из постановок композитора и создал концертную фантазию на тему его оперы. Вместе с Ференцем Листом Эркель инициировал строительство нового здания Оперного театра в Будапеште.

«Изумительная» — таким эпитетом наградила пресса Джоан Сазерленд. Звезда мировой оперной сцены появилась на свет 7 ноября 1926 года. Она исполнила множество партий в разных театрах, прежде чем с триумфом появилась в роли Лючии де Ламмермур на сцене лондонского Ковент-Гарден. С этой же партией она покорила «Гранд-Опера» в Париже. Начав свою карьеру как меццо-сопрано, грандиозного успеха она добилась в том голосовом диапазоне, в котором и мечтала выступать — колоратурное сопрано.

Богатством и разнообразием техники пения Джоан изумляла и зрителей, и критиков. Мастерство исполнения сложных арий она довела до совершенства. Сазерленд могла петь лежа или повернувшись к публике спиной. Виртуозно певице удавались партии в операх Беллинни, Генделя, Россинни, Верди, Моцарта. Карьеру оперная дива завершила в начале 90-х годов прошлого века. Последней партией, исполненной Сазерленд на сцене, стала Маргарита в спектакле «Гугеноты» Мейербера.