«Этот день как дата». 6 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 06.11.2019

Его изобретения навсегда изменили мир музыки. 6 ноября 1814 года на свет появился Адольф Сакс, создатель саксофона и саксгорна. Из одиннадцати детей он единственный унаследовал талант отца — мастера духовых инструментов при королевском дворе.

Новый вид инструмента Сакс создал на основе кларнета, усовершенствовал его, изменил детали. И назвал «Мундштучный офиклеид». Позже композитор Гектор Берлиоз, поклонник мастера, в хвалебной статье присвоил изобретению другое название — по фамилии создателя. Оно и прижилось.

«Его главной заслугой является разнообразие красоты звука, то с акцентировкой, то без, полным то страсти, то мечтательности и меланхолии», — так писал Берлиоз о саксофоне.

Успешный, предприимчивый изобретатель Адольф Сакс основал фабрику духовых инструментов, вел класс игры на саксофоне в Парижской консерватории. И нажил много врагов. Присвоить его заслуги хотели другие. Музыкант долгое время пытался доказать патент в суде и в конце концов разорился.

«Король маршей» — американский композитор Джон Суза родился 6 ноября 1854 года. Его сочинения — «Звезды и полосы навсегда», «Колокол свободы», «Гладиатор» — одни из самых известных в США. Композитор создал собственный коллектив под названием «Оркестр Сузы». Он с успехом гастролировал не только в США, но и по всему миру. В 50-х годах прошлого века на музыку композитора Джордж Баланчин поставил одноактный балет — «Звезды и полосы». Марши Джона Сузы несколько раз сопровождали церемонию инаугурации президентов США.

Премьера знаменитой Второй симфонии Дмитрия Шостаковича состоялась 6 ноября 1928 года. Композитору на тот момент было всего лишь двадцать лет. Шостакович горячо поддержал революцию и мечтал увековечить событие в музыке. Партитуру он посвятил «Октябрю». «Тревожный образ разрухи, анархии, хаоса», — писали о музыке критики, которые, впрочем, приняли её благосклонно. Бурные послереволюционные события, толпы народа, стихийные митинги — все это Шостакович старался передать в звуках экспериментального сочинения.