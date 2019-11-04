«Этот день как дата». 4 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 04.11.2019

Вершина мастерства Малены Эрнман, шведской оперной дивы — мастерское исполнение мужских партий в знаменитых постановках. На сцене она появляется в таком образе, что нельзя догадаться, что это женщина. Певица, колоратурное меццо-сопрано, родилась 4 ноября 1970 года. Блестяще ей удались роли Керубино в «Свадьбе Фигаро», Роберто в «Гризельде», князя Орловского в оперетте «Летучая мышь», Нерона в опере «Агриппина». С последней и началась международная слава певицы. На лучших концертных площадках Европы Малена пела заглавные партии в операх «Золушка», «Дидона и Эней», «Кармен», «Дон Жуан», «Идоменей», «Севильский цирюльник». Певица окончила сразу три учебных заведения: Королевскую музыкальную академию в Стокгольме, консерваторию во французском Орлеане и школу Королевской шведской оперы.

«Три Ша» — так по фамилиям назвали трио композиторов-друзей эпохи Реформации, Иоганна Шайна, Генриха Шютца и Самуэля Шайдта, серьезно повлиявших на развитие духовной музыки в Германии. Самуэль Шайдт, органист, родился 4 ноября 1587 года. До появления музыки Баха его произведения были очень популярны в Европе.

Шайдт занимался обработками церковной музыки. Итогом творчества композитора стал большой сборник под названием «Новая тубулатура». В нем присутствуют духовные произведения самого разного жанра: церковные песни, токкаты и мессы, псалмы, фантазии, кантаты, гимны и каноны. Писал Самуэль Шайдт и музыку для танцев.

Первый телевизионный передатчик на Останкинской телебашне включили 4 ноября 1967 года. На тот момент работы в башне ещё не закончились, а полностью комплекс открылся только год спустя. Долгое время Останкинская телебашня была самым высоким зданием в мире. Сейчас занимает двенадцатое место. Кроме своего основного назначения, телебашню используют как Метеорологическую станцию, для световых инсталляций, культурных и спортивных мероприятий.