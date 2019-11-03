«Этот день как дата». 3 ноября

Этот день как дата

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Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 03.11.2019

«Творец итальянских мелодий», «мастер меланхолии» — как только не называли при жизни Винченцо Беллини, его необыкновенный дар признавали все. Композитор появился на свет 3 ноября 1801 года на Сицилии. Мировую славу Беллини принесли оперы «Пират» и «Чужестранка», поставленные в театре «Ла Скала». За свою жизнь композитор создал одиннадцать опер, из них только две — «Заиру» и «Сомнамбулу» — публика приняла не так восторженно, как остальные. Но и из этого «поражения» Беллини вышел достойно: вскоре после неудачи он создал блистательные «Норму» и «Пуритане». Жизнь композитора была яркой, но короткой. Он скоропостижно умер от болезни в 33 года.

Ученик Римского-Корсакова, 3 ноября 1875 года родился композитор Эмилс Дарзиньш. Несколько его произведений стали классикой латышской музыки: «Меланхолический вальс», «Одинокая сосна», «Испанский романс» на стихи Пушкина, пьесы, песни для голоса и фортепиано. Часть своих сочинений Дарзиньш уничтожил. Композитор пытался получить образование и в Московской, и в Санкт-Петербургской консерваториях. Но из-за проблем со здоровьем и недостатка денег не смог окончить ни ту, ни другую. Широкой известности композитор не получил. Жизнь Эмилса Дарзиньша закончилась трагически: он попал под поезд.

Венгерка, появившаяся на свет в Египте и покорившая Бродвей, актриса, которую боготворили в СССР, Марика Рёкк родилась 3 ноября 1913 года. Мечтая о карьере танцовщицы, дебютировала в кабаре «Мулен Руж» и с юного возраста гастролировала по всему миру. Зрители были в восторге от зажигательных танцев, кроме того Марика прекрасно пела. Оказавшись на съемках в Германии, юная артистка невзлюбила и эту страну, и кинематограф. Девушка привыкла к бурным овациям и не понимала сдержанной реакции немецкой публики. Бурный нрав чуть не стоил актрисе карьеры в кино. Много позже Марика Рёкк признавалась, что наконец оценила и приняла особенности страны, подарившей ей успех. На весь Советский союз имя Марики Рёкк прогремело после выхода трофейного фильма «Девушка моей мечты». Необычным в ее карьере стала кинолента «Средь шумного бала» где она исполнила роль аристократки, влюбленной в Чайковского. Сюжет фильма полностью вымышлен. Уже став звездой кино, Марика Рёкк продолжала работать в театре. На сцену она выходила вплоть до семидесяти с лишним лет.