«Этот день как дата». 2 ноября

Этот день как дата

Будни 0:00, 12:00. Выходные: 0:00, 12:00, 18:00

Ведущий - Павел Андреев

Дата выпуска: 02.11.2019

Артист императорских театров, он первым на русской сцене исполнил партии Григория Грязного в «Царской невесте», Дона Карлоса в «Каменном госте», Гамлета в одноименной опере Амбруаза Тома. 2 ноября 1860 года родился Иоаким Тартаков — баритон, режиссер Мариинского театра. Певец начинал с антреприз, а окончил карьеру гастролями в Большом театре и парижской «Гранд-опера», блестяще исполнив за свою жизнь более ста партий. Среди его режиссерских работ — «Нерон» и «Севильский цирюльник». Жизнь знаменитого баритона закончилась трагически: он попал в автокатастрофу, возвращаясь с концерта.

Если Имре Кальмана пресса назвала «королем оперетты», то этого венгерского композитора — «кронпринцем». Пол Абрахам родился в Венгрии 2 ноября 1892 года. Первые его шаги в музыке связаны с симфониями, писал он и духовные сочинения, которые публика приняла прохладно. Начинающий музыкант переключился на оперетты и мюзиклы. «Виктория и ее гусар», «Гавайский цветок», «Бал в Савойе», «Юлия», «Белый лебедь» — перед войной оперетты Абрахама блистали в Европе, прославляя композитора. А вот потом Абрахама почти полностью забыли — если его произведения и исполнялись, то об их авторе не задумывались. Свою жизнь композитор окончил в Германии.

2 ноября 1790 года состоялась премьера спектакля, который сочинила сама Екатерина Вторая. Он назывался «Начальное управление Олега, Российское историческое представление, подражание Шекспиру». Рассказать подданным о благах самодержавия — такова была цель пьесы. Императрица вдохновлялась русскими народными песнями и текстами разных авторов. Музыку для представления сочинили Джузеппе Сарти, Василий Пашкевич и Карл Коноббио.